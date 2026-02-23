Le pagine visive di “Caro Diario” si aprono al pubblico! Giovedì 26 febbraio dalle ore 16.30 – I. C. Casoria 3 Carducci-King, via Aldo Moro, Casoria

Partendo dunque dall’idea che un diario filmico non è solo un dispositivo narrativo, ma anche uno spazio libero di espressione e ascolto, capace di trasformare l’esperienza quotidiana e personale di un individuo in racconto universale, l’obiettivo, ben accolto e condiviso Si conclude Caro Diario , progetto di formazione e creazione cinematografica dell’I. C. Casoria 3 Carducci-King realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, e curato insieme ai partner di progetto Ladoc, Lunia Film e MACMA, con la collaborazione di Mira Videoart.

Il progetto ha coinvolto diverse classi della scuola primaria e secondaria di I grado in un percorso di approfondimento del linguaggio cinematografico, di visone di opere e di racconto del sé.

Un viaggio lungo mesi, nel corso del quale studentesse e studenti si sono interrogati su di sé, sulle proprie passioni, sulla scuola, sulla città, sulle relazioni e sul futuro e che trova ora il suo momento conclusivo nella condivisione pubblica con famiglie, docenti e personale scolastico delle opere realizzate da 4 classi dell’Istituto: tre cortometraggi e una mostra incentrati sul racconto della propria età e dell’ultimo anno di scuola.

La restituzione finale del progetto si terrà giovedì 26 febbraio dalle ore 16.30, presso l ’ I. C. Casoria 3 Carducci-King, via Aldo Moro, Casoria.

Dichiara il Dirigente Scolastico dell’I. C. Casoria 3 Carducci-King, prof. Giovanni Buonocore: L’idea più interessante alla base del progetto che ha colpito maggiormente la curiosità degli alunni

è quella di intendere il diario come spazio libero: un luogo dove gli alunni possano raccontarsi e raccontare senza seguire modelli predefiniti

Spesso oggi i giovani sono abituati a comunicare attraverso immagini e video, ma in modo molto veloce e a volte superficiale. In questo progetto, invece, gli studenti hanno imparato che dietro

un’immagine c’è una scelta, un pensiero, un’emozione. Non si trattava solo di “fare un video”, ma di capire come raccontare qualcosa di vero.

Durante le attività, gli studenti hanno scoperto cosa significa usare il linguaggio cinematografico: le inquadrature, i suoni, il montaggio, ma soprattutto lo storytelling.

I ragazzi hanno molto apprezzato anche il fatto di lavorare con professionisti del settore: non era una semplice lezione, ma un confronto reale con chi il cinema lo fa davvero. Questo ha reso tutto

più concreto e coinvolgente.

Il progetto nasce da un’idea di Fulvia Orifici, esperta di cinema dell’associazione MACMA e attiva in Toscana e Campania con diversi progetti culturali. In dialogo costante con la Scuola Orifici ne ha curato la direzione didattica e organizzativa, spiega: “Caro Diario” trae ispirazione nel nome e nel concept dall’omonima e celebre opera filmica di Nanni Moretti, ed iso dalla Scuola, è stato quello di offrire a giovani destinatari e destinatarie strumenti di conoscenza e sperimentazione pratica del linguaggio audiovisivo, attraverso l’arte del cinema, il racconto del sé, il lavoro con professionisti del settore, in grado di produrre una valida e concreta alternativa, in termini di forma e contenuto, agli usi e contenuti che la comunicazione quotidiana e collettiva oggi più diffusa propone, per lo più basata sull’autobiografia e l’audiovisivo, stereotipati, omologati e omologanti.