Le pagine visive di “Caro Diario” si aprono al pubblico! Giovedì 26 febbraio dalle ore 16.30 – I. C. Casoria 3 Carducci-King, via Aldo Moro, Casoria

Si conclude Caro Diario , progetto di formazione e creazione cinematografica dell’I. C. Casoria 3 Carducci-King realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi
Crea”, e curato insieme ai partner di progetto Ladoc, Lunia Film e MACMA, con la collaborazione di Mira Videoart.
Il progetto ha coinvolto diverse classi della scuola primaria e secondaria di I grado in un percorso di approfondimento del linguaggio cinematografico, di visone di opere e di racconto del sé.
Un viaggio lungo mesi, nel corso del quale studentesse e studenti si sono interrogati su di sé, sulle proprie passioni, sulla scuola, sulla città, sulle relazioni e sul futuro e che trova ora il suo momento conclusivo nella condivisione pubblica con famiglie, docenti e personale scolastico delle opere realizzate da 4 classi dell’Istituto: tre cortometraggi e una mostra incentrati sul racconto della propria età e dell’ultimo anno di scuola.
La restituzione finale del progetto si terrà giovedì 26 febbraio dalle ore 16.30, presso l ’ I. C. Casoria 3 Carducci-King, via Aldo Moro, Casoria.
Dichiara il Dirigente Scolastico dell’I. C. Casoria 3 Carducci-King, prof. Giovanni Buonocore: L’idea più interessante alla base del progetto che ha colpito maggiormente la curiosità degli alunni è quella di intendere il diario come spazio libero: un luogo dove gli alunni possano raccontarsi e raccontare senza seguire modelli predefiniti
Spesso oggi i giovani sono abituati a comunicare attraverso immagini e video, ma in modo molto veloce e a volte superficiale. In questo progetto, invece, gli studenti hanno imparato che dietro
un’immagine c’è una scelta, un pensiero, un’emozione. Non si trattava solo di “fare un video”, ma di capire come raccontare qualcosa di vero.
Durante le attività, gli studenti hanno scoperto cosa significa usare il linguaggio cinematografico: le inquadrature, i suoni, il montaggio, ma soprattutto lo storytelling.
I ragazzi hanno molto apprezzato anche il fatto di lavorare con professionisti del settore: non era una semplice lezione, ma un confronto reale con chi il cinema lo fa davvero. Questo ha reso tutto
più concreto e coinvolgente. Il progetto nasce da un’idea di Fulvia Orifici, esperta di cinema dell’associazione MACMA e attiva in Toscana e Campania con diversi progetti culturali. In dialogo costante con la Scuola Orifici ne ha curato la direzione didattica e organizzativa, spiega: “Caro Diario” trae ispirazione nel nome e nel concept dall’omonima e celebre opera filmica di Nanni Moretti, ed in particolare dalle parole con le quali il regista descrive la genesi di quel film, come di un racconto personale, leggero, libero, semplice, ma pieno di calore.
Il progetto nasce da un'idea di Fulvia Orifici, esperta di cinema dell'associazione MACMA e attiva in Toscana e Campania con diversi progetti culturali. In dialogo costante con la Scuola Orifici ne ha curato la direzione didattica e organizzativa, spiega: "Caro Diario" trae ispirazione nel nome e nel concept dall'omonima e celebre opera filmica di Nanni Moretti, ed iso dalla Scuola, è stato quello di offrire a giovani destinatari e destinatarie strumenti di conoscenza e sperimentazione pratica del linguaggio audiovisivo, attraverso l'arte del cinema, il racconto del sé, il lavoro con professionisti del settore, in grado di produrre una valida e concreta alternativa, in termini di forma e contenuto, agli usi e contenuti che la comunicazione quotidiana e collettiva oggi più diffusa propone, per lo più basata sull'autobiografia e l'audiovisivo, stereotipati, omologati e omologanti.
Il progetto “Caro Diario” si è articolato in una pluralità di azioni: – un percorso laboratoriale di alcuni mesi di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico, di approfondimento pratico dello storytelling per immagini e suoni attraverso l’autobiografia, di realizzazione con tecniche miste di tre cortometraggi audiovisivi, uno per ciascuna delle tre classi
coinvolte: due terze della scuola secondaria di I grado e una quinta della scuola primaria. Il percorso è stato curato da MACMA e Lunia Film, con la collaborazione di Ladoc e Mira Videoart;
– un laboratorio di documentazione fotografica, visiva e narrativa dei lavori svolti dalle altre classi, curato dalla Scuola, rivolto ad una classe seconda della secondaria di I grado e finalizzato
all’allestimento di una mostra; – un ciclo di proiezioni cinematografiche aperto a più classi dell’Istituto, realizzato negli spazi della Scuola stessa e curato da Ladoc.
Tali azioni sono state rese possibili grazie alla sinergia che si è creata tra l’Istituto Comprensivo e le realtà partner coinvolte e che ha permesso alle classi di confrontarsi e lavorare fianco a fianco con un gruppo di esperte ed esperti del settore cinematografico: Armando Andria, producer, docente universitario e curatore di numerose iniziative di cinema a Napoli e non solo; Luca Ciriello, documentarista, produttore e regista; Fulvia Orifici; Alessandra Atzori, autrice ed esperta di animazione per il cinema e la scuola; i registi, Rosa Maietta e Marcello Sannino.
Conclude il Dirigente Scolastico: In definitiva, la cosa più importante che “Caro Diario” ha lasciato negli studenti è la consapevolezza di come possano usare le immagini, di cosa vogliamo comunicare e di come possano farlo in modo più autentico, senza seguire per forza stereotipi o modelli già fatti.
Questo progetto ha suscitato grande entusiasmo nella scuola portando a comprendere che il cinema non è qualcosa di lontano o irraggiungibile, ma può essere uno strumento vicino a noi, un
modo per raccontare chi siamo e per ascoltare gli altri.
In conclusione, questa esperienza sarà sfruttata a pieno dall’istituzione scolastica poiché gli allievi che hanno partecipato al progetto saranno loro stessi veicolo di trasmissione di nuove conoscenze
cinematografiche per tutti gli altri alunni della scuola, in un percorso di disseminazione di quanto appreso.
Foto di backstage © MACMA
Frame dai cortometraggi © Lunia Film © MACMA © Mira Videoart
