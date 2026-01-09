Una classe arbitrale e un movimento che mostra il peggio dei difetti italici elevati all’ennesima potenza

di Giuseppe de Silva

Poi però ci siamo fatti “uccellare” da un’azione normale diventata straordinaria per gli errori nostri: buco nella difesa dal lato di Buongiorno (non è la prima volta); scarsa reattività di Milinkovic (non è la prima volta), quel cross lo deve fare suo in uscita.

E ci sta perché i giocatori sono contati ed hanno pensato di non strafare onde non rischiare altri infortuni muscolari in vista del big match con l’Inter a San Siro.

Per forza di cose devo dire che oggi Juan Jesus dà più garanzie di Buongiorno (che quando gioca continua a fare cazzate ed è un peccato perché è fortissimo ma non in forma e sul rigore che non c’è si è fatto dominare dall’avversario e anche in questo caso: non è la prima volta).

Bisognerebbe poi fornire di Duracell i muscoli e i polmoni di Spinazzola che quando è in campo fa la differenza e si vede.