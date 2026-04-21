“Le Università per Giulio” – 76 Atenei italiani proiettano il docufilm “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo

Condividi su

Giovedì 7 Maggio alle ore 10 nell’aula magna dell’Università Suor Orsola Benincasa si terrà, con ingresso libero, una proiezione speciale del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. L’evento è organizzato dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”, promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore: 76 università, 15mila persone coinvolte per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca.

L’iniziativa, presentata in Senato durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte, fra gli altri, la Senatrice Cattaneo, i genitori di Giulio Regeni, l’avvocata Alessandra Ballerini, il regista del documentario Simone Manetti e gli autori Emanuele Cava e Matteo Billi, consiste in un ciclo di eventi che si terranno fra aprile e maggio 2026 in ben 76 atenei in tutta Italia per un pubblico di oltre 15 mila persone, tra studenti, ricercatori, personale accademico e cittadini.

“ll nostro Ateneo, sede di una Scuola di Giornalismo fondata da Paolo Mieli e di una Scuola di Cinema e Televisione diretta dal produttore Premio Oscar Nicola Giuliano, aderisce con particolare convinzione e grande partecipazione all’iniziativa in memoria di Giulio Regeni che parte da un importante documentario d’inchiesta e consente ai nostri studenti, ai nostri docenti e a tutte le comunità accademiche italiane di riflettere sull’importanza della ricerca nel nome di chi per l’amore della ricerca e della verità ha sacrificato la vita. E la grande partecipazione con cui stiamo ricordando Giulio a 10 anni dalla sua scomparsa ci dimostra come questo sacrificio non è avvenuto invano”. Così Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, evidenzia il surplus di partecipazione anche emotiva con cui l’Ateneo napoletano, che dal 2003 è la sede di quella che oggi è l’unica Scuola di Giornalismo del Mezzogiorno, aderisce all’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”.

“La storia di Giulio Regeni, grazie al coraggio e alla forza della sua famiglia – ricorda la Senatrice Cattaneo – non si è conclusa con il ritrovamento al Cairo del suo corpo senza vita, dieci anni fa: al contrario, Giulio continua a vivere e a ‘fare cose’ attraverso un movimento di persone che si riconosce nel valore fondamentale della libertà. Lo stesso che Giulio ha difeso da studioso”.

Nella mattinata organizzata dall’Università Suor Orsola Benincasa il 7 maggio prossimo la proiezione del documentario sarà introdotta dagli interventi di Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Enricomaria Corbi, direttore del Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione, Tommaso Edoardo Frosini, direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, Paola Villani, direttrice del Dipartimento di Scienze umanistiche e di Paola Giordano, Prorettrice del Suor Orsola. Dopo la proiezione ci sarà l’intervento dedicato a “Le indagini e il procedimento penale per l’omicidio di Giulio Regeni” affidato al consigliere di Stato, Sergio Zeuli, tra i magistrati docenti dell’indirizzo dedicato alla preparazione per la carriera in magistratura del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Suor Orsola.

“Siamo onorati e grati per questa iniziativa – hanno dichiarato i genitori di Giulio, Paola Deffendi e Claudio Regeni – che coinvolge numerose università, con professori, studenti e dottorandi che, ricordiamo, vanno sempre protetti. Dal documentario traspare sia la figura di Giulio ricercatore integerrimo ed appassionato che le violazioni dei diritti che si sono compiuti su di lui”. L’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni” è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni. L’hashtag scelto per i social è #UniversitàperGiulio.