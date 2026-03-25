Epatite A a Napoli, Legacoop: “No ad allarmismi sul settore ittico, in tanti rischiano il lavoro”

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NAPOLI – Legacoop Agroalimentare esprime profonda vicinanza alle persone colpite dai recenti casi di epatite A registrati a Napoli e ai loro familiari, augurando una pronta guarigione a tutti i pazienti coinvolti. In questa fase, è fondamentale che ogni valutazione venga condotta con il massimo rigore e sulla base di evidenze scientifiche accertate, evitando conclusioni affrettate che possano generare confusione o allarmismi.

Il comparto della molluschicoltura e più in generale della produzione ittica opera nel rispetto di normative sanitarie stringenti e sistemi di controllo consolidati, a tutela della sicurezza alimentare e del consumatore. Per questo motivo, è importante evitare generalizzazioni che rischiano di colpire indiscriminatamente il lavoro di imprese e cooperative che quotidianamente garantiscono qualità e tracciabilità.

Allo stesso tempo, riteniamo necessario che venga fatta piena chiarezza sull’origine dei contagi, attraverso verifiche puntuali e trasparenti da parte delle autorità competenti, al fine di individuare eventuali criticità e intervenire tempestivamente.

La tutela della salute pubblica, la fiducia dei consumatori e la salvaguardia del lavoro nel settore devono procedere insieme, attraverso un approccio basato su responsabilità, trasparenza e dati certi.

Legacoop Agroalimentare seguirà con attenzione l’evolversi della situazione, confermando la propria disponibilità a collaborare con istituzioni e organi di controllo per contribuire a una gestione corretta e informata dell’emergenza.

Agenzia DIRE – La Redazione – 24/03/2026 – www.dire.it