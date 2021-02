Attanasio e Iacovacci: germogli di un’Italia edificata nel silenzio e nel dovere

Luca Attanasio era nato a Saronno nel 1977. Sposato con Zakia Seddiki e padre di tre figlie. Dopo essersi laureato a 24 anni in Economia aziendale alla Bocconi ed essere entrato a 26 al ministero degli Esteri, fu assegnato alla Cooperazione economica e alle strutture che si occupavano di Africa Subsahariana. Venne poi destinato al consolato di Berna come secondo segretario commerciale. Successivamente con funzioni di console fu a Casablanca, poi in Nigeria e dal 2017 a Kinshasa, in Congo, come capomissione.

Vittorio Iacovacci aveva, invece, 30 anni ed era originario di Sonnino (in provincia di Latina). Il ragazzo era effettivo al 13/mo Reggimento Carabinieri ‘Friuli Venezia Giulia’ con sede a Gorizia. Aveva prestato servizio anche nella Folgore. A Sonnino vivono i genitori di Iacovacci e la fidanzata, con la quale sarebbe dovuto convolare a nozze a breve.

L’Italia piange due fedeli servitori dello Stato. Germogli di un Paese edificato nel silenzio e nel dovere, secondo il sacro assunto: “Dulce et decorum est pro patria mori”.