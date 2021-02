Obama e Springsteen in coppia per raccontare in un podcast gli Stati Uniti d’America

Condividi su

di Alessandro D’Orazio

Barack Obama e Bruce Springsteen in coppia per un podcast in otto parti su Spotify. Si intitola “Renegades: Born in the USA” ed è stato prodotto da Higher Ground, la casa produttrice di Barack e Michelle Obama.

I primi due episodi, intitolati “Outsiders: An Unlikely Friendship” e “American Skin: Race in the United States”, tracciano una lunga conversazione registrata nello studio del musicista nel New Jersey e sono già disponibili al pubblico.

Vengono raccontati aneddoti sui loro percorsi, dall’infanzia alla presidenza degli Usa, compresi i momenti in cui le vite di entrambi si intrecciarono; come quando il Boss e il Presidente suonarono insieme il pianoforte alla Casa Bianca, intonando brani del repertorio Motown e spezzoni di vari musical. Le conversazioni tra Springsteen e Obama non si limitano però a singoli episodi autobiografici, ma si spingono oltre.