Ricchezza e miseria dell’esistenza

di Christian Sanna – immagine di Enki Bilal

Fernando da Lisbona la chiamava stanchezza dell’intelligenza astratta e la considerava la più terribile delle stanchezze, differente da quella del corpo e dell’emozione. E’ la consapevolezza del mondo, l’impossibilità di respirare con l’anima.

Ne L’immortalità, Kundera sostiene che Nel vivere non c’è alcuna felicità. Vivere: portare il proprio io dolente per il mondo. Il malessere questo blocco dentro è forse l’unica ragione per vivere perchè a differenza di un percorso senza tormenti e difficoltà non boicotta i progressi del pensiero e le evoluzioni della coscienza.

Del resto alla fine della fiera, la ricchezza e la miseria di un’esistenza stanno nelle sue ferite e turbolenze. Se si vuol andare avanti non ci si può risparmiare dal tentare di mediare, cercare una strada di conciliazione fra il visibile e l’invisibile, il detto ed il taciuto, l’inverno e l’estate, la gioia ed il dolore, la realtà ed il sogno. Nel momento in cui decidi di mediare ti stai impegnando a favore della pace, stai cercando una soluzione alle crepe, un senso ai rapporti. Si vive male, molto male ed i motivi sono essenzialmente due: si vive per se stessi e si ama in una maniera che per te forse è giusta ma che l’altro non considera.

Si può dire che ognuno di noi manca soprattutto a se stesso e la sconfitta più grande è arrivare al fine del giro di giostra senza aver provato l’ebbrezza di conoscersi, mettersi in gioco davvero. La tocco piano, mi dispiace: le relazioni, tutte, sono “false” e non può che essere così perchè siamo carichi di preconcetti, paradigmi, modelli, condizionamenti, dipendenze, limiti caratteriali, fragilità, insicurezze. Sono “falsi” tutti i rapporti perchè siamo pieni di strutture e sovrastrutture, formalismi e rituali, egoismi e vanità e per raggiungere la verità, per scoprirla insieme agli altri bisogna rivelarsi senza parsimonia, assentarsi da se stessi poichè si riesce ad amare e si tocca il punto più alto della propria esistenza quando ogni comunicazione si arricchisce dell’assenza di se stessi.