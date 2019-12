La XXX Edizione di Berebene 2020 fa tappa al MANN di Napoli

Condividi su

di Angela Petroccione

È probabilmente la guida più amata dai winelover quella che sarà presentata nelle sale del Museo Archeologico di Napoli a partire dalle ore 18.00 di questa sera fino alle ore 22.00.

Si tratta di Berebene 2020 di Gambero Rosso, alla sua trentesima edizione, che continua a fare centro con una puntuale selezione delle migliori etichette italiane per rapporto qualità/prezzo.

Un’occasione importante per gli appassionati, anche in vista dell’approssimarsi delle feste natalizie, per scoprire le novità del panorama enologico italiano che si distinguono per l’eccellenza delle produzioni ma anche per il costo contenuto che ne rende più leggero l’acquisto.

L’evento, firmato da Città del Gusto Napoli Gambero Rosso, che segue il tasting tenutosi ad ottobre per i Tre Bicchieri 2020, presenta prodotti di alta qualità ad un prezzo inferiore ai 13 euro, provenienti dalle denominazioni più blasonate, prodotti dalle grandi cantine cooperative o da piccole realtà.

Ad oggi sono oltre 30 le aziende partecipanti in rappresentanza di Campania, Puglia, Lazio, Toscana, Basilicata, Calabria, Alto Adige e Abruzzo: Cantine Due Palme, Terre Stregate, Iura et Arma, Cantine Di Marzo, Cantine Barone, Colli di Castelfranci, Masseria Frattasi, Cantine Astroni, Porto di Mola, Tenuta Scuotto, Sclavia, Antico Castello, Le Pianore, Cantine Federiciane Monteleone, Fontanavecchia, La Guardiense, Cantine Olivella, Battifarano, Barone Macrì, Palamà, Produttori di Manduria, Cantina Enotria, Cantine del Mare, La Pizzuta del Principe, Franz Haas, La Pietra di Tommasone, Orneta, Antonio Caggiano, Casebianche, Cantine Tora, Villa Matilde Avallone, Salvatore Martusciello, Tommaso Masciantonio, Amastuola Amastuola.

La degustazione sarà curata da una delegazione dei sommelier di Ais Campania e sarà accompagnata da un percorso food con partner gastronomici di profilo tra i quali la Pasticceria Mennella con i suoi panettoni e i biscotti di Natale, i salumi dello “stilista delle carni” Cillo, Sciuè con la pizza in teglia di alta qualità, il ristorante Sartù, laboratorio di cucina e pasticceria che proporrà finger food; e ancora, i gelati dei maestri gelatieri Veronica Fedele e Dario Rossi.

Berebene Gambero Rosso 2020

MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Piazza Museo, 19

Martedì 10 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 22.00