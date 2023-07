Al via Il Michelangelo Summer Fest, progetto ideato e diretto da Nastassia Avolio, danzatrice presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma

Condividi su

Il Michelangelo Summer Fest è un progetto ideato e diretto da Nastassia Avolio, danzatrice presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Casoriana di origine, da anni si adopera per la formazione di giovani talenti del territorio attraverso il Centro Studi Ateneo, scuola di danza, canto, musica e recitazione.

La mission attraverso il Michelangelo Summer Fest è quella di promuovere l’arte della danza, quella vera, attraverso serate di spettacoli e stages con maestri di alto livello, per la prima volta a Casoria, dal 10 al 14 Luglio nel bellissimo Parco Michelangelo.

Durante le serate si assisterà a diversi spettacoli di danza, il primo “Ateneo Showcase”, si terrà il 10 Luglio alle ore 21:00, spettacolo a cura del Centro Studi Ateneo diretto da Nastassia Avolio, durante il quale sarà possibile visionare i lavori dei docenti del centro e degli allievi, attraverso composizioni coreografiche che spaziano dalla danza classica, al’hip hop, alla dancehall, fino al contemporaneo. Durante l’evento saranno presenti giovani talenti e ospiti che allieteranno la serata, come Vincenzo Vecchione nuova promessa del teatro e della musica e Paola Foresi, astro nascente della danza contemporanea.

All’interno del Michelangelo Summer Fest coesiste il progetto “Libere Contaminazioni” nato dall’idea di dare spazio a giovani coreografi e ai loro danzatori che avranno l’opportunità di condividere il proprio linguaggio con un pubblico nuovo. La Direzione Artistica di questa sezione è affidata a Luigi Liccardo, direttore della LLDANCECOMPANY. I giovani coreografi e le compagnie partecipanti a Libere Contaminazioni saranno in scena dal giorno 11 al 14 Luglio alle ore 21:00

Le mattinate saranno invece dedicate alla formazione dei giovani danzatori, accorsi per l’evento da diverse scuole campane.

Nei giorni 11, 12, e 13 Luglio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 sarà possibile partecipare a laboratori coreografici con: Maria Avolio, Nastassia Avolio e Luigi Liccardo, i quali creeranno delle cellule coreografiche che saranno messe in scena nelle corrispettive serate durante Libere Contaminazioni.

Il giorno 14 Luglio prevede invece una full immersion dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con ospiti come Anbeta Toromani, Claudio Cangialosi, Jesus Guia, Nastassia Avolio, Angelo Egarese, Kristina Ricciardi. Per info inerenti alla partecipazione alle lezioni con i maestri, è possibile contattare il numero 3663319154, o la pagina instagram dell’evento “Michelangelosummerfest”.

L’ingresso del pubblico per gli spettacoli è completamente gratuito.

Vi aspettiamo numerosi!