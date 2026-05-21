La Redazione

Su tutte le piattaforme digitali “Scàveze”, il nuovo singolo firmato da Papik e Stessy, pubblicato da Alman Music. Accompagnato dal videoclip ufficiale, il brano anticipa l’album di prossima uscita e si presenta come una potente dichiarazione di indipendenza emotiva. Tra soul e rinascita personale.

“Scàveze” (scalza) racconta la forza e la determinazione di una donna che decide di liberarsi dalle proprie paure, abbandonando ogni limite imposto e scegliendo di affrontare l’ignoto con coraggio. Un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l’inizio di un nuovo percorso.

Il testo alterna italiano e inglese, sottolineando il respiro internazionale del progetto che risulta accessibile e immediato. La produzione e gli arrangiamenti sono curati da Nerio Poggi, Peter De Girolamo e Pasquale Di Maso che firma anche musica e parole di una composizione intensa e coerente, capace di parlare al cuore dell’ascoltatore.

Il brano si inserisce nel panorama musicale come una voce forte e autentica – quella della napoletana Stessy, che racconta il coraggio femminile senza retorica, ma con una sincerità disarmante. “Scàveze” non è solo una canzone, ma un invito a superare i propri limiti, a non fermarsi, anche quando “il cielo non è blu”. Un messaggio potente, attuale, necessario.

Voce soul dalla formazione jazz, Anastasia Celio (questo il vero nome di Stessy) inizia a cantare a soli sei anni, per poi proseguire con studi strutturati e una laurea in canto jazz al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli. Cresciuta artisticamente tra i club partenopei, grazie alla guida della vocal coach Ivana Muscoso, si fa notare per la sua presenza scenica e il timbro caldo e versatile. Dopo aver partecipato a diversi talent locali, incontra il produttore Paco Di Maso e dà vita all’album “Get up” e successivamente al brano “Miezz’a gente”, che mescolano RnB, soul, disco e funk, arrangiati insieme a Papik e Peter Di Gerolamo.

Nel 2026, sotto etichetta Alman Music, storicamente legata alla rivisitazione del patrimonio musicale partenopeo, la svolta artistica: vedono la luce il brano “Pe nu mumento” e il nuovo singolo “Scàveze”, che anticipano l’album di inediti di prossima pubblicazione.

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