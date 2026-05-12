Non sarà così, di sicuro non è così, però…però mamma mia, e che peste che portate!

Sono appena tornato dal Maradona e trovo decine di post spargimerxa sul Napoli, sugli azzurri, su Conte.

Nessuno di noi è contento, ma è palese che questa squadra – SBAGLIANDO! – stia un po’ mollando: le altre arrancano quasi tutte e chi corre aveva tanti punti da recuperare, sicché può succedere (non dovrebbe, ma può succedere) che si molli qualcosa.

Però il punto non è questo, il punto è che pare che a vuje ve fa’ piacere ca perdimmo (detto in lingua madre forse è più chiaro), perché così potete, nell’ordine:

1) Sfogare l’antijuventinismo da falliti, tipico di chi non ha mai vinto niente nella vita, prendendovela con uno che ha il sangue bianconero (breaking news: lo aveva pure l’anno scorso, quando vi ha fatto esultare)

2) Darvi arie da piccoli chimici della panchina, proponendo cambi, sparando moduli, snocciolando soluzioni: ma qui la colpa è dei cattivi maestri che vanno in tv senza alcun titolo per farlo e impartiscono lezioni di tattica, di preparazione atletica, di psicologia dello sport.

Io, per quanto mi riguarda, sarò sempre dalla parte di chi è il “mio” mister, e se il “mio” mister è Antonio Conte, io starò sempre dalla parte di Antonio Conte.