Lunedì 14 giugno (ore 19:00) il giardino dell’Istituto “Maria Cristina Brando” di Casoria ospita la presentazione di “Farewell”, un racconto di Nino Ragosta edito dallo storico marchio Colonnese. Accanto all’autore ci saranno il direttore del “Domenicale News” Pasquale D’Anna, la giornalista e scrittrice Ornella Esposito e il prof. Ludovico Silvestri, anche lui scrittore e regista teatrale.

L’elegante volumetto, pubblicato nella collana tascabile “Lo Specchio di Silvia” (pagg. 96, euro 8,00) è una delicata storia – o forse solo un ricordo – d’amore attraverso le età della vita; dall’adolescenza troppo breve, al mondo adulto frenetico e veloce, fino alla maturità che sa mettere la giusta distanza dalle cose, per godersi il tempo che resta.

Agostino (Nino) Ragosta, volto storico della Feltrinelli di Napoli, fa il libraio da oltre trent’anni e si occupa di promozione della lettura, collaborando con scuole, associazioni, autori ed editori. Ha esordito come narratore nel 2019 con “Non è mai tempo perso” (Martin Eden).

Con “Farewell” – ambientato nella Napoli dei primi anni Ottanta – ripercorre delicatamente l’età bella dell’adolescenza, ma di una bellezza che ferisce; poi l’età di mezzo, in cui tutto ci passa addosso tanto velocemente che quasi non ce ne accorgiamo; e infine l’età breve, quando il tempo non basta più per tutte le cose rimaste da fare.

Dagli anni verdi alla tarda maturità, mettendo la giusta distanza dai ricordi, Nino Ragosta ci regala così un racconto delicato e onesto – senza malinconie né ipocrisie – in cui sembra di risentire le voci di un gruppo di ragazzi, gli anni che sono passati (come passano per tutti), la vita che è andata com’è andata. E se di sicuro indietro non si torna, non è detto che non ci sia ancora qualcosa in grado di sorprenderci. Per farci far pace, magari, con qualche piccolo, sordo dolore che ci accompagna da una vita.