Paperino palleggia nei vicoli di Napoli: arriva la copertina speciale per Napoli Comicon

Condividi su

Una copertina speciale in omaggio a Napoli Comicon, la fiera del fumetto che si terrà dall’1 al 4 maggio: il numero 3623 ha una copertina ad hoc in cui si vede Paperino che palleggia nei Quartieri Spagnoli

Come ogni anno, Topolino si prepara a Napoli Comicon 2025 – di scena dall’1 al 4 maggio – con un numero ricco di novità. Per l’occasione, il numero 3623 del settimanale sarà disponibile (in anteprima esclusiva in Fiera e, a partire dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it) con una speciale variant cover realizzata dal disegnatore napoletano Blasco Pisapia e colorata da Mario Perrotta, con protagonista l’inimitabile Paperino alle prese con lo sport più popolare d’Italia.

Un omaggio al forte legame tra il popolo napoletano e il calcio. A impreziosire la copertina, uno speciale effetto “sabbia” sullo sfondo, a contrasto con la figura di Paperino in rilievo.

“Per questa cover – commenta Pisapia – volevamo che Napoli non fosse semplicemente un pittoresco sfondo, ma che i personaggi (e con loro i lettori) potessero immergersi nel cuore della città, in sintonia con le sue atmosfere uniche! È saltato subito fuori un binomio vincente: Paperino e… il calcio!

Il nostro papero è stato trasformato così in un calciatore provetto, palleggiando in un vicolo del centro antico che, grazie agli sfavillanti colori di Mario Perrotta, è più azzurro che mai”. Il disegnatore napoletano sarà presente in Fiera per incontrare i lettori, protagonista dei firmacopie allo stand di Panini Comics al Padiglione 2.

Agenzia DIRE – di Elisa Manacorda – www.dire.it