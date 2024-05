Planta, il giardino e non solo, X Edizione. Dal 3 al 5 maggio al Real Orto Botanico di Napoli in via Foria. In programma attività per bambini, workshop, concerti.

Condividi su

‘Planta, il giardino e non solo’ la Mostra Florovivaistica, promossa e organizzata organizzata dall’Orto Botanico di Napoli della Federico II, è giunta alla sua decima edizione.

La manifestazione 2024 aprirà i battenti venerdì 3 maggio all’interno dello storico giardino botanico e si concluderà domenica 5 maggio.

‘Planta’, appuntamento abituale per gli amanti del verde, nasce con l’intento di promuovere la diffusione della cultura naturalistica e di valorizzare il Patrimonio Florivivaistico. Organizzata in collaborazione con prestigiose aziende vivaistiche specializzate, la mostra, ad ingresso gratuito, si propone di offrire un’ampia panoramica sulle tendenze nel mondo del florovivaismo e di educare alla cultura dei beni comuni, tra cui il verde e le risorse idriche.

La decima edizione avrà un programma ancora più ricco che rientra tra le celebrazioni degli 800 anni dell’Università Federico II.

In occasione dell’anniversario dalla fondazione dell’Ateneo sarà infatti realizzata un’installazione a tema: verrà riprodotto, attraverso piante e fiori, il logo degli Ottocento anni, che sarà visibile ai visitatori e con immagini dall’alto attraverso un drone.

Per il decennale, Planta intende sottolineare ulteriormente l’importanza della transizione ecologica e della cultura del verde nella vita di ogni giorno, e le aziende partecipanti si distinguono per l’impegno nel promuovere la sostenibilità ambientale e il rispetto per l’ambiente. Attraverso iniziative specifiche e progetti green, Planta mira a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di preservare e valorizzare il patrimonio naturale.

In occasione della X edizione, è stato anche bandito il Concorso Balcone Fiorito che intende celebrare il legame della manifestazione con il quartiere di cui l’Orto Botanico è inserito: approfittando della ricca offerta florovivaistica presente a Planta gli abitanti di via Foria sono invitati a decorare balconi e davanzale con composizioni di fiori e piante, trasformandoli in veri e propri “giardini”. Il concorso a premi intende rafforzare il legame tra la comunità cittadina e le iniziative dell’Orto Botanico di Napoli, che offre sempre più aperture straordinarie al pubblico, dando la possibilità di connettersi con la natura in un contesto didattico e ricreativo.

Tra gli eventi in programma nella tre giorni di mostra, ci sono workshop, conferenze e dimostrazioni pratiche tenute da esperti del settore, che daranno ai visitatori l’opportunità di acquisire conoscenze per la gestione e la manutenzione del Verde. Non mancheranno i concerti di Orto in Musica e le attività per Bimbi in Planta.

Con la X edizione della Mostra Florovivaistica Planta, si consolida il ruolo dell’evento, tenuto in collaborazione con il Comune di Napoli quale punto di riferimento nel panorama florovivaistico regionale e del Mediterraneo.