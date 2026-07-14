L’azienda che ti paga per i tuoi balconi

La Redazione

Dalla tipica inventiva all’italiana nasce a Napoli Your Home Media, la prima media company che utilizza spazi non convenzionali come balconi e terrazze per realizzare campagne pubblicitarie d’impatto pagando i proprietari e/o gestori degli spazi.

Non è passata inosservata la loro campagna per BetterLife, azienda veneta leader in Italia nel settore della depurazione domestica. L’agenzia ha sviluppato una campagna sul territorio della provincia di Napoli allestendo delle recensioni e delle frasi provocatorie su dei balconi e delle terrazze tra Napoli e Casoria, uno dei territori più colpiti dal problema delle acque non depurate.

La startup è titolare del modello balcony & advertising che stravolge la comunicazione esterna e consente a chiunque di candidare il proprio spazio (balconi, pareti, terrazze, finestre) attraverso il loro sito yourhomemedia.it per ospitare campagne pubblicitarie leggere e colorate, in cambio di un compenso economico diretto.

Allo stesso modo YHM offre ai marchi un nuovo modo di farsi notare nelle città: allestimenti scenografici nuovi, spazi non convenzionali e tanta creatività.

L’obiettivo del nuovo progetto è cambiare radicalmente il modo in cui la pubblicità esterna viene pensata e prodotta, per passare da un modello in cui ci guadagnano in pochi a un modello in cui può guadagnarci chiunque.

YHM cura tutte le fasi di un progetto: dalla scelta di uno spazio al pagamento del suo proprietario, fino alla produzione e all’installazione della campagna e ai rispettivi adempimenti amministrativi.