La Redazione

A Villa Grande al Belvedere i protagonisti della ristorazione sorrentina si confrontano sul valore della famiglia tra memoria, impresa e futuro

Castellammare di Stabia, luglio 2026 – Le grandi famiglie della ristorazione della Penisola Sorrentina si incontrano per raccontare un patrimonio fatto di accoglienza, tradizioni, passaggi generazionali e visione imprenditoriale.

Giovedì 16 luglio 2026, alle ore 18:00, Villa Grande al Belvedere, sulla collina di Quisisana a Castellammare di Stabia, ospiterà “Radici e traiettorie – La ristorazione della Penisola Sorrentina tra memoria e futuro”, evento ideato e organizzato da MEatingNews – Incontri di cibo e culture.

L’incontro riunirà alcuni tra i più autorevoli protagonisti della gastronomia e dell’ospitalità campana per una riflessione dedicata a un tema spesso determinante nel successo delle imprese del settore ma raramente posto al centro del dibattito pubblico: il ruolo della famiglia nella nascita, nella crescita e nella continuità delle attività di ristorazione e accoglienza.

La Penisola Sorrentina rappresenta uno dei territori simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana, con una straordinaria concentrazione di ristoranti di qualità, insegne storiche e realtà premiate a livello internazionale. Dietro molte di queste esperienze si trovano famiglie che, nel corso delle generazioni, hanno saputo trasmettere competenze, valori, cultura dell’ospitalità e capacità imprenditoriale.

Da questa consapevolezza nasce il tema di “Radici e traiettorie”, ovvero, comprendere come il modello familiare abbia contribuito alla costruzione dell’identità gastronomica del territorio e come possa continuare a rappresentare una risorsa strategica per affrontare le sfide future del settore.

Per la prima volta, alcuni dei protagonisti più rappresentativi di questa storia si confronteranno pubblicamente condividendo esperienze, modelli organizzativi, visioni e prospettive.

Interverranno:

Alfonso e Livia Iaccarino – Don Alfonso 1890

• Alfonso Caputo – Taverna del Capitano

• Peppe Guida – Antica Osteria Nonna Rosa

• Nicoletta Gargiulo – O Me O Il Mare

• Michele Izzo – Piazzetta Milù

– Don Alfonso 1890 • – Taverna del Capitano • – Antica Osteria Nonna Rosa • – O Me O Il Mare • – Piazzetta Milù Mario Manniello – Grand Hotel La Favorita di Sorrento

• Giorgio Scarselli – Il Bikini

Ospiti speciali:

Angelo Agnelli – Baldassare Agnelli

• Alessandro Condurro – L’Antica Pizzeria Da Michele in the World

Parteciperà inoltre il giornalista e scrittore enogastronomico Luciano Pignataro.

Attraverso un dialogo aperto tra generazioni e percorsi imprenditoriali differenti, l’appuntamento affronterà temi come il passaggio generazionale, il rapporto con il territorio, l’evoluzione dell’accoglienza, il valore delle relazioni umane e il delicato equilibrio tra innovazione e continuità.

L’evento sarà accompagnato da una selezione fotografica dedicata alla storia della ristorazione della Costiera e si concluderà con un momento conviviale pensato come occasione di dialogo tra ospiti, professionisti del settore e rappresentanti della stampa.

Con questa iniziativa, MEatingNews inaugura un progetto editoriale dedicato alla valorizzazione delle persone, delle imprese e delle storie che hanno contribuito a costruire l’identità contemporanea della ristorazione della Penisola Sorrentina, con l’obiettivo di creare nel tempo un archivio di testimonianze, contenuti e memorie destinato a preservare e raccontare questo patrimonio umano e professionale.

INFORMAZIONI

Giovedì 16 luglio 2026 – ore 18.00

Villa Grande al Belvedere

Salita Quisisana

Castellammare di Stabia (NA)

Ufficio Stampa MEatingNews

redazione@meatingnews.it