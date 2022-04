Sabato 2 aprile – Casina Vanvitelliana a Bacoli, presentazione della mostra pittorica Arte, Cinema e Poesia per Procida e i Campi Flegrei

La redazione

Siamo lieti di comunicare che il Presidente dell’Accademia Internazionale Arte Ischia, Aldo Arcangioli, ha confermato la sua partecipazione alla presentazione.

Il regista e Direttore della Casa del Cinema, Alessio Nuzzo, ha inviato un messaggio, rammaricandosi per l’assenza. “Cari tutti – scrive – mi dispiace non essere qui con voi ma sono in Costiera Amalfitana impegnato con dei sopralluoghi per il mio prossimo film. Ad ogni modo, ringrazio l’ideatore Alessandro Ciambrone per aver pensato a me e lo saluto con grande stima e affetto. Faccio i miei complimenti alla curatrice Barbara Giardiello e faccio i miei saluti a tutti gli intervenuti, in particolare l’amico critico Ignazio Senatore. Faccio i miei complimenti all’organizzazione ed al Comune di Bacoli, perché in un periodo difficile come questo, in cui l’arte e il mondo dello spettacolo hanno sofferto e continuano a soffrire a causa della pandemia, riescono a dare voce e spazio a chi si occupa di arte, mettendoci passione e determinazione. Auguro quindi la massima riuscita a questa splendida iniziativa e spero di riuscire prossimamente a rimediare all’assenza di oggi e soprattutto a godere della mostra pittorica.” Noi confidiamo nella sua visita alla mostra appena gli impegni cinematografici glielo consentiranno.

La delegazione dell’Associazione Guide Flegree ha confermato la propria adesione all’evento.

Interverranno gli studenti dei Licei artistici di Castel Volturno e di Marcianise, il Liceo Boccioni Palizzi e il Liceo classico Adolfo Pansini di Napoli che con le loro opere daranno un prezioso contributo alla realizzazione della mostra.

Parteciperanno gli artisti campani e di altre 7 regioni della penisola che produrranno le opere espositive.