Usa, Biden chiede di effettuare nuove indagini sulle origini del Covid-19

di Alessandro D’Orazio

Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden pretende che sia fatta chiarezza sulle origini del Covid-19, il morbo che ha gettato il mondo intero in un profondissimo abisso. Si legge, infatti, in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca che il presidente statunitense ha “chiesto alla comunità dell’intelligence di raddoppiare gli sforzi per raccogliere e analizzare informazioni che potrebbero portare a una conclusione definitiva”. Il report invocato da Biden dovrà essere ultimato entro 90 giorni.

Per questa ragione, il consigliere per la sicurezza nazionale ha subito incaricato la comunità dell’intelligence di preparare un rapporto aggiornato sulle origini del Covid-19, inclusa la circostanza se il virus fosse o meno emerso dal contatto umano con un animale infetto oppure provocato da un incidente di laboratorio. Nel frattempo lo stesso Biden ha confermato di aver ricevuto un report preliminare durante i primi giorni di maggio, chiedendo tuttavia lo svolgimento di ulteriori e mirati approfondimenti.

L’intelligence statunitense ritiene, in sintesi, che siano stati due gli scenari più probabili da cui sia scaturito il virus, sebbene allo stato attuale il presidente Usa non abbia voluto soffermarsi sui dettagli. Nell’ambito degli approfondimenti richiesti, Biden ha invocato “aree di ulteriore indagine che potrebbero essere necessarie, comprese domande specifiche per la Cina”. Il tutto, sempre secondo il presidente, dovrà essere implementato tramite studi da effettuare presso laboratori americani e di altre agenzie governative allo scopo di “aumentare gli sforzi della comunità dell’intelligence”.

Come è noto, il Congresso degli Stati Uniti d’America vanta la prerogativa di essere costantemente aggiornato sugli sviluppi della vicenda. Inoltre, a detta di Biden, “gli Stati Uniti continueranno a lavorare con partner affini in tutto il mondo per spingere la Cina a partecipare a un’indagine internazionale completa, trasparente e basata su prove e per fornire accesso a tutti i dati pertinenti”. Un messaggio questo che lascia soprattutto intendere che la ricerca delle origini del Covid non possa fermarsi alle timide indagini dell’Oms né a quelle delle autorità cinesi. Gli 007 a stelle e strisce avranno dunque il compito di fare chiarezza sull’accaduto, fugando i molti interrogativi ancora presenti.