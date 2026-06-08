Il ‘mare più bello’ per Legambiente e Touring club è a Pollica. Poi Baunei e Otranto

In occasione della giornata mondiale dell’ambiente, Legambiente e Touring Club Italiano premiano con le Cinque Vele le località marine e lacustri più sostenibili e che si stanno adattando alla crisi climatica in atto. Dal nord al sud d’Italia nel 2026 sono 30 le località (20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi) dove sventolano le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano e che sono al centro della nuova guida ‘Il mare più bello’ presentata oggi a Venezia, nel corso della Venice Climate Week 2026. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile ma che si stanno adattando anche allacrisi climatica in atto fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori.

Regina dell’estate 2026 legata al mare è Pollica (Salerno) che guida la classifica delle località marine a Cinque Vele, seguita da Baunei (Noro), (che l’anno scorso era quarta), da Otranto (Lecce), (che l’anno scorso era decima), da Domus De Maria (Sud Sardegna), San Giovanni a Piro (Salerno), Nardò (Lecce), San Teodoro (Sassari), S. Teresa di Gallura (Sassari), Cabras (Oristano), Castiglione della Pescaia (Grosseto). Anche quest’anno nella top ten delle località di mare a Cinque Vele, si conferma il predominio delle regioni del sud Italia (occupano le prime nove posizioni della top ten), un segnale importante che ben racconta quando si sta facendo nel Meridione in termini di un turismo più sostenibile e attento all’ambiente e che lascia ben sperare per il futuro.

Per quanto riguarda i laghi, nella classifica 2026 delle località lacustri a Cinque Vele primeggia ancora una volta il Lago di Molveno (Trento) in Trentino Alto Adige, seguito da Lago del Mis (Belluno) in Veneto e dal Lago di Monticolo (Bolzano); Cinque Vele anche in Piemonte al lago di Avigliana, a Cannero Riviera sul tratto più a nord del lago Maggiore e sulla riva occidentale del lago di Garda, in provincia di Brescia. Nel centro Italia si conferma a Cinque Vele il lago di Scanno (Aq) in Abruzzo in settima posizione.

Le località citate, ma anche quelle che hanno ricevuto un numero inferiore di Cinque Vele, sono raccolte nella guida ‘Il mare più bello’.

Venti gli itinerari e le proposte raccolte nella guida: si va, ad esempio, dal sentiero dell’Infinito, uno dei trekking più spettacolari della Liguria, che collega Portovenere a Riomaggiore passando per Campiglia e la costa di Tramonti; al Giardino dei Tarocchi, situato a Garavicchio, nel comune di Capalbio, in provincia di Grosseto dove la macchia mediterranea fa da cornice a una straordinaria opera di scultura e architettura creata dall’artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle a partire dal 1979 per passare alla Riserva naturale Lago di Burano meta ideale per attività di birdwatching e per chi ama la natura. La guida 2026, inoltre, raccoglie anche un contributo di Ispra sui mari italiani.

Sono quattro le menzioni assegnate per la prima volta da Legambiente con “Il mare più bello 2026” per festeggiare anche la giornata mondiale dell’ambiente. Menzione a Mattia Fiorini, sindaco di Spotorno, in provincia di Savona, per il Piano Spiagge 2026 che prevede un aumento fino al 40% del litorale delle spiagge libere. A Fabrizio Fonte, sindaco di Custonaci (TP) per il lavoro di rivalutazione dell’identità culturale e del patrimonio materiale e immateriale, per i progetti di rinaturalizzazione e ripristino di connessioni ecologiche, per le azioni di sviluppo di buon turismo che valorizzano le risorse naturali e potenziano la fruibilità della costa e dell’entroterra. A Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli (NA) per le azioni di lotta alle occupazioni abusive sul demanio marittimo, per le iniziative di recupero, risanamento e rigenerazione della fascia costiera del comune. A Christofer De Zotti sindaco di Jesolo (Ve) per l’intervento di adattamento climatico con miglioramento, tramite separazione, della gestione del ciclo delle acque bianche e nere.

“La crisi climatica, con temperature sempre più bollenti e l’aumento degli eventi meteo estremi– dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente- sta ridisegnando anche la scelta delle vacanze. Le persone che amano andare in ferie al mare e al lago cercano sempre più luoghi di refrigerio, per questo è importante che le località e i territori mettano in campo proposte e soluzioni che vadano in questa direzione, come già stanno facendo tante realtà delle Cinque Vele che premiamo ogni anno insieme al Touring Club Italiano con la guida Il Mare più bello. Non va, però, dimenticato- aggiunge Ciafani- che per contrastare la crisi climatica, servono politiche efficace e un lavoro squadra che veda uniti politica nazionale e territoriale, cittadini, mondo delle imprese e amministratori. Il ciclone Harry, che lo scorso gennaio ha colpito alcune regioni del sud Italia, ci ricorda proprio l’urgenza e l’importanza di agire su più livelli, a partire da Governo e territori, con politiche di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento”.

“Da oltre venticinque anni ‘Il mare più bello’- commenta Ottavio Di Brizzi, Direttore Editoriale Touring Club Italiano- racconta le coste e i laghi più affascinanti del nostro Paese, promuovendo un’idea di turismo sempre più attenta alla sostenibilità e alla qualità dei territori. L’edizione 2026 conferma e amplia questo sguardo, con la sezione dedicata alle esperienze nelle località a Cinque Vele, tra itinerari a piedi, percorsi in bicicletta ed escursioni nell’entroterra. In un momento in cui cambiamento climatico, erosione costiera e tutela della biodiversità sono temi sempre più urgenti- afferma Di Brizzi- crediamo sia importante continuare a promuovere un modello turistico consapevole, capace di coniugare bellezza, rispetto dell’ambiente e valorizzazione delle comunità locali. È questo lo spirito che condividiamo da anni con Legambiente e che continua a rendere questa guida un punto di riferimento per chi cerca un modo più autentico e sostenibile di viaggiare”.

Agenzia DIRE – 05/06/2026 – www.dire.it – La Redazione