Un caffè a Sanremo. La forza di Bianca Balti illumina il Festival.

Ed anche questa seconda serata è andata.

Rapida, rapidissima ed indolore.

Carlo Conti sta “imparando” a lasciarsi, un minimo, andare.

Damiano David, per giustificare il suo cachet, si esibisce ben due volte occupando svariati, interminabili, minuti.

In compenso, quell’icona di Cristiano Malgioglio se la ride e fa divertire da casa e il pubblico con il suo essere semplicemente se stesso. E con la sua miopia nello sbagliare a leggere i nomi dei cantanti in gara.

Ma veniamo subito al dunque con il meglio e il peggio della serata.

TOP

BIANCA BALTI

Ai giornalisti aveva detto “Non sono qui per fare la malata di cancro. Sono una professionista.” E già per quello l’avrei messa nel Top della serata.

Scende le scale e incanta l’Ariston indossando gli abiti più belli mai visti in 75 edizioni di Festival.

È a suo agio, spigliata, intelligente. E, soprattutto, si diverte e se ne frega di piacere a tutti i costi.

E con l’ultimo abito, in cui mostra fieramente la cicatrice dell’ultima operazione, compie la magia e conclude il Suo Sanremo al meglio.

FRANCESCA MICHIELIN

A fine canzone si commuove. E fa commuovere tutti.

Un pezzo struggente, che arriva allo stomaco e che racconta la fine di una relazione importante.

“Chissà con chi farai un figlio” una delle frasi, a mio avviso, più emblematiche e che racchiude la rabbia e la delusione di aver riposto fiducia e progettualità in un amore destinato a finire.

LUCIO CORSI

Delicato. Intenso. Autoironico.

Bellissima l’intro al pianoforte per una esibizione posata, curata e gentile.

Perché un po’ di gentilezza, anche in una competizione, non guasta mai.

NINO FRASSICA

IL co-conduttore per eccellenza. Con lui c’è tutto: presenza scenica, grinta, carisma e simpatia.

Sketch irresistibili che spezzano il ritmo, sempre troppo serrato, della serata.

Riportatecelo in Finale!

ELODIE

Avrei voluto mettere qualcun altro, ma visto e considerato che la classifica non la aiuta, la menziono io.

L’Unica cantante donna che merita di gareggiare per l’Eurovision.

Porta una semi-ballad potente e dalle vocalità estremamente difficili. Estensione vocale eccellente e presenza scenica

che, vabbè, è Elodie.

FLOP

MARCELLA BELLA

Che tu sia tosta, bella, indipendente, con la pelle indistruttibile, Regina dei Draghi e Miss Mondo lascia che siano gli

altri, per te, a dirlo.

Per il resto, una canzone che vedrei benissimo in fondo alla classifica. Ennesimo mistero sul perché sia stata scelta lei e

non i Jalisse.

(Dopo Tony Effe).

ROCCO HUNT

Se un cantante napoletano non porta un pezzo in cui nomina il caffè, la pizza, il Vesuvio e lo scappare da Napoli per

trovare fortuna altrove allora non può dirsi realmente cantante napoletano.

Rocco Hunt porta la fiera delle banalità con una canzone fuori tempo peggio di Marcella Bella.

GIORGIA

Adesso mi linciate, lo so.

Ma il format è mio, regole mie. Tjè!

​A parte tutto, non critico la Voce ma la canzone, a mio avviso, un po’ debole.