Il pagellone ( non richiesto ) di Sanremo 2022

di Giosuè Di Palo

È ufficialmente iniziata la “Settimana Santa” della musica italiana: il Festival di Sanremo. Fuori casa tutto tace, silenzio fra le strade, sembra la Notte del Giudizio.

Roba che forse anche i ladri hanno deciso di ritardare le loro commissioni di una settimana. Amadeus fa il suo ingresso trionfale sul palco, quest’anno finalmente tornato all’antico splendore del pubblico in sala; la magia del live è triplicata. Ma, senza perdersi troppo in chiacchiere, ecco il super pagellone (non richiesto) di questa prima serata di Festival

AMADEUS : Il padrone di casa che, reduce dalle polemiche della scorsa edizione circa “lo stare un passo indietro di Francesca Sofia Novello”, riesce a misurare le parole senza fare inciampi. Voto: 8

FIORELLO: Fiorello. Che dire. Fiorello fa Fiorello. Solo che ripetere a manetta la solita tiritera del “non volevo tornare” e poi, puntualmente, lo ritroviamo qui, dopo un po’ stufa. Voto: 6

ORNELLA MUTI: Ma al posto suo non potevamo avere Orietta Berti? Voto: 4

MANESKIN: Reduci dalla vittoria dello scorso anno al Festival, da quella all’Eurovision e dalla popolarità mondiale acquisita, i Maneskin tornano anche quest’anno per farci capire il livello medio delle canzoni quest’anno, o per vincere di nuovo. Voto: 10

ACHILLE LAURO – Domenica Un po’ rolls royce, un po’ Me Ne Frego, un po’ sempre la stessa minestra. Voto: 5

YUMAN – Ora e Qui Onesto. Da risentire. Voto: 6

NOEMI – Ti amo non lo so dire: Magari lei avrà anche difficoltà a dirlo, io nei suoi confronti di meno, ma sono di parte. Voto: 7 e mezzo

GIANNI MORANDI – Apri tutte le porte Canzone scritta da Jovanotti, e si sente. Forse anche troppo. Però a lui non si può non volergli bene e dargli, almeno, la sufficienza. Voto: 6

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – Ciao ciao Pochi artisti di quest’anno sono, a mio avviso, al loro livello di antipatia a pelle. Però la canzone è davvero orecchiabile. Più che “ciao ciao” sarà un Arrivederci. Voto: 7

MICHELE BRAVI – Inverno dei fiori Ammetto che all’inizio ero convinto fosse arrivato come super ospite Johnny Depp vestito da Edward Mani di Forbice. Invece era “solo” Michele Bravi. Nel suo caso c’è poco da dire, nomen omen. Voto: 7

MASSIMO RANIERI – Lettera al di là del mare Lui dovrebbe essere fuori dai giochi. Ogni mio giudizio nei suoi confronti mi sembrerebbe una bestemmia. Voto: Non Classificato

MAHMOOD & BLANCO – Brividi Sarà che li ho come capolista al FantaSanremo, sarà che entrambi li ascolto quasi ogni giorno, ma a me sono piaciuti, e anche tanto. Voto: 8

ANA MENA – Duecentomila ore In questo momento immagino i Jalisse, a casa, a bestemmiare perché Amadeus ha preferito Ana Mena a loro. Voto: 3

RKOMI – Insuperabile Che tu sia o meno insuperabile, caro Mirco, lascialo dire a noi, perché sennò anch’io faccio una canzone e la chiamo Geniale. Ma così siamo bravi tutti. Per ora si difende. Voto: 6

DARGEN D’AMICO – Dove si balla Ecco dov’era finito Tommaso Paradiso dopo la separazione dai TheGiornalisti. Dove si balla? Sicuramente al momento in Italia da nessuna parte. Voto: 5

GIUSY FERRERI – Miele Giusy Ferreri è tipo quelle amicizie estive che, riviste durante l’anno, ti fanno quasi strano. Mi sa che hai sbagliato periodo. Voto: 4

Menzione speciale per Orietta Berti che ormai è lanciatissima più come personaggio televisivo che cantante. E la cosa non dispiace affatto.