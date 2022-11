L’ associazione You Can presenta ” Progetto Donna” promuovere e sensibilizzare le nuove generazioni ad un nuovo modo di pensare e costruire la propria persona partendo dalla violenza contro le donne.

Condividi su

La redazione

L’associazione You Can presente sul territorio dal 2009 con progettualità preventive per alunni con disturbi dell’apprendimento ed ideatrice del primo Osservatorio comunale della regione Campania sui DSA offre da sempre la sua presenza e collaborazione nonché le sue idee innovative per promuovere percorsi sociali che investono la cura della persona.

Ha iniziato la sua esperienza al fianco dei bambini rendendosi promotrice e ideatrice del primo progetto di prevenzione scolastica per i DSA calando uno studio sugli alunni di 5 anni all’ultimo anno della scuola dell’infanzia e al primo anno della scuola primaria con il fine di individuare precocemente gli indicatori che sono oggetto di diagnosi a 7 anni fine seconda classe primaria. La progettualità preventiva che crea percorsi di crescita e rieducazione, quindi cura della persona, è l’elemento principale attraverso cui i professionisti dell’ associazione costruiscono “per-corsi”.

Ad oggi il presidente dell’associazione quale membro della consulta regionale per la condizione della donna, promuove il primo progetto in “percorso” che partendo dalle difficoltà e dalle problematiche riguardanti la violenza contro le donne e la violenza di genere incentiva la rinascita attraverso percorsi di potenziamento di risorse personali dando DIGNITA’ alla DONNA attraverso l’evoluzione di ogni storia per raggiungere il senso di rinascita e benessere in ogni sua essenza.

Il Progetto Dignità Donna nasce, dunque, dall’idea di creare percorsi sulla città attraverso la promozione di corsi ed eventi nelle istituzioni scolastiche e a fianco degli enti e associazioni creando reti come già in collaborazione con esperti legali dell’ASP i Respect-org e con futuri e possibili protocolli d’intesa. Inizia il primo percorso con corsi di informazioni e sensibilizzazione nelle scuole del territorio per promuovere e sensibilizzare le nuove generazioni ad un nuovo modo di pensare e costruire la propria persona partendo dalla violenza contro le donne.

Si toccheranno nei mesi successivi temi di promozione e prevenzione alla salute con esperti di dipendenza, promozione allo sport, e cultura. L’obiettivo è creare una nuova coscienza nelle generazioni future, affinchè il loro modo di prendersi cura di sè e degli altri sia rispettoso e dignitoso per la propria vita e quella degli altri. La cittadinanza tutta è invitata all’evento sabato 12 novembre alle ore 17,00 a Casoria presso la scuola I.S. A.Torrente in via Duca D’Aosta 63/G.