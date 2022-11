Sognavamo di essere Amedeo Nazzari e ci siamo svegliati Malinconico boys

di Giuseppe De Silva

Ma riflettendo su quanto sto scrivendo (un nuovo romanzo mentre un altro è in via di pubblicazione) mi sono venuti in mente i personaggi delle nostre fiction: una serie di disturbati mentali con vite che non si augurerebbero neanche ai peggiori nemici.

L’avvocato Malinconico (ma quanto è bravo Massimiliano Gallo?) è un semplicione alla Forrest Gump che risolve tutto con alcune genialate indotte dalla sorte favorevole; Montalbano è un egoista misogino che vivrà la sua vecchiaia infelicemente da solo impossibilitato com’è a lasciare la sua Sicilia ed in particolare la sua abitazione che, siccome ci abita lui, non ci appare come il distrutto litorale domitio (e spero che Livia lo mandi finalmente dove si merita); il “bastardo” Lojacono ha un matrimonio fallito alle spalle ed è circondato da gente disturbata: fissati, paranoici, anaffettivi.

Mina Settembre risolve i problemi di tutti tranne i suoi; non parliamo di “Argentero Doc” che dopo il colpo di pistola in testa ha perso dieci anni di memoria ed appare nella sua diversità il più “normale” di tutti anche se si muove in un ospedale che è tale nel mondo dei sogni poiché rappresenta un modello che in particolare al sud noi non conosciamo… E neanche un medico come lui conosciamo. Con buona pace delle nostre signore.

E qualcuno, a proposito di medici, mi deve spiegare come sia possibile che il maresciallo Cecchini non si faccia benedire – o esorcizzare – da don Matteo dopo aver perso in sequenza: moglie, figlia, genero e tutti i parenti fino alla terza generazione in incidenti vari senza impazzire?