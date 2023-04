Condividi su

La redazione

SPAZIO AL CENTRO essere voce e corpo

LABORATORIO TEATRALE e di PEDAGOGIA VOCALE

condotto da Marcella Granito e Maria Francesca Spagnolo

Ogni voce, con il suo particolare colore e tessuto, costituisce uno degli elementi più caratterizzanti dell’individuo. Marcella Granito e Maria Francesca Spagnolo propongono un viaggio di esplorazione della propria voce e quindi del corpo che la emette.

È un viaggio per cercare le intime relazioni fra la nostra vocalità, il corpo, la mente e l’animo.

Si attraversano le diverse “temperature” della voce: respiro, parola, canto, suono, per esperire stadi fisici, emotivi e immaginari diversi.

Una immersione totale nei suoni di ciascuno, per scoprire le fondamentali relazioni tra la nostra vocalità e quella altrui (coralità) e tra esse e lo spazio circostante.

Il laboratorio prevede di affrontare due grandi temi:

-L’incapacità di essere completamente presenti

-L’incapacità di relazionarsi agli altri su tutti i livelli.(…)

Se si è interessati a conoscere ed avere tutte le informazioni di carattere poetico e tecnico scrivere a:

SPAZIOTEATROEVOCE@GMAIL.COM

Ricordiamo che il laboratorio è aperto a Tutti. Attori e non attori, adulti e ragazzi (dai 18 anni).

E a chiunque abbia il desiderio di fare un viaggio attraverso tutte le parti del proprio sé.

I partecipanti dovranno osservare delle “regole” che verranno spiegate al primo incontro.

E’ un lavoro nel quale il corpo sarà molto impegnato.

Impegnato soprattutto nella conoscenza vera di sé, nel “dar voce” alla parola e unirsi per la nascita dell’atto creativo.

Il Laboratorio si terrà a Napoli ( zona Fuorigrotta ) sabato e domenica 22/23 aprile 2023 presso Oasis del Benessere, in viale Augusto 101/109,

PER ISCRIVERSI

Inviare mail con:

-dati anagrafici

-professione

-lettera motivazionale di poche righe

Per conoscere tutto il programma e per altre informazioni scrivere a: SPAZIOTEATROEVOCE@GMAIL.COM

Maria Francesca Spagnolo formatrice, pedagoga vocale ed educatrice nasce a Palermo il 28 aprile 1982.



Avvia un percorso di ricerca e sperimentazione vocale e teatrale, imparando con la pratica, le tecniche per un consapevole controllo del respiro ed esplorando il potenziale espressivo e creativo ma anche “terapeutico” della voce. Partecipa come attrice alle performances dirette dalla stessa Miriam come (“Per volare senza essere vista” etc.), attraverso le quali

esplora un linguaggio sonoro attento all’improvvisazione, alla scrittura e alla ricerca poetica e teatrale. Si laurea in Scienze e Tecnologie dello Spettacolo e si forma presso il Laboratorio permanente di Canto, Vocalità e Teatro diretto dall’attrice-cantante siciliana Miriam Palma.Avvia un percorso di ricerca e sperimentazione vocale e teatrale, imparando con la pratica, le tecniche per un consapevole controllo del respiro ed esplorando il potenziale espressivo e creativo ma anche “terapeutico” della voce. Partecipa come attrice alle performances dirette dalla stessa Miriam come (“Per volare senza essere vista” etc.), attraverso le qualiesplora un linguaggio sonoro attento all’improvvisazione, alla scrittura e alla ricerca poetica e teatrale. Segue i laboratori di improvvisazione vocale con Antonella Talamonti, approfondendo le importanti qualità semantico-espressive del suono in relazione allo spazio.

Dall’incontro con giovani palermitani nascono diverse collaborazioni: il progetto “Ritratti 2007” sul compositore contemporaneo Gilberto Cappelli; performances e lo spettacolo “Risveglio di primavera” semifinalista al Premio Scenario 2007 con la compagnia Astragalo-Teatro dell’Osso.

Nel 2008 inizia anche la collaborazione con Giacomo Guarneri nello spettacolo “Danlenuar” (vincitore del premio drammaturgia Enrico Maria Salerno) con il quale vince due premi come migliore attrice per i concorsi: “il Volto della maschera 2008”- Gangi (Enna) “Shownoprofit 2008 Agricantus”-Palermo.).

Ha seguito inoltre stages teatrali con Elena Bucci e Marise Flach, Michelle Kokoswski.

Ha condotto laboratori di teatro per le scuole e per gruppi di ragazzi adolescenti e diversamente abili presso associazioni e ludoteche.

Dal 2009 si trasferisce a Napoli e nel maggio 2011 si diploma presso L’Icra Project (Centro di Ricerca Internazionale sull’attore) alla Scuola di Mimo Corporeo creata e diretta da Michele Monetta e Lina Salvatore. Prosegue la sue formazione in pedagogia musicale per l’infanzia seguendo i seminari del CDM di Roma e il corso di Educazione ed animazione musicale per la scuola di infanzia e per la scuola primaria con l’associazione Progetto Sonora di Napoli.

Dal 2017 al 2021 ha lavorato come operatore e come educatore per l’infanzia in progetti finanziati dall’impresa sociale Con i Bambini per il contrasto alla povertà educativa.

Continua a dedicarsi ai laboratori musicali per le diverse fasce di età presso scuole e associazioni del territorio campano.

Marcella Granito

attrice, pedagoga, regista teatrale

nasce a Napoli il 9 febbraio 1977.

Formazione:

2007/08 Corso Di Perfezionamento Teatrale Diretto Da Nikolaj Skorik(Teatro Mkhat Di Mosca) Su “Le Tre Sorelle” Di Anton Cechov.

2004 Laboratorio Di Creazione Collettiva Tenuto Da Barbara

Bonriposi e Riccardo Tordoni.

2003 Laboratorio Di Creazione Collettiva Del Living Theatre Diretto Da Judith Malina E Hanon Reznikov.

2003 Stage Di Mimo Corporeo Diretto Da Ives Lebreton.

1998 Diploma In Recitazione All’Accademia D’arte Drammatica Del Teatro Politeama Di Napoli, Diretta Da Guglielmo Guidi .

1984/89 Scuole Di Danza Dirette Da Claudio Montefusco, Marianna Troise e Mara Fusco.

In teatro ha svolto numerose altre mansioni in qualità di direttore di scena, assistente alla messa in scena e tecnico delle luci e suono lavorando con i registi e autori Robert Wilson, Vanessa Redgrave, Carlo Giuseppe Gabardini e Riccardo Tordoni.

Al cinema ha lavorato, come attrice, con Matteo Garrone ne L’Imbalsamatore e con Andrea e Antonio Frazzi in Certi Bambini.

E’ stata protagonista di cortometraggi e docu serie lavorando con i registi Francesco Zarzana, Carlo Luglio, Adriano Chiarelli, Alessandro Di Ronza.

E’ stata interprete di video musicali di artisti nazionali, quali Ciccio Merolla e il gruppo hip hop campano Capaeccapa.

Ed è spesso la voce recitante o cantante di brani musicali del sassofonista e compositore Daniele Sepe e del rapper Paolo Romano, in arte Sha-one, Mc del gruppo rap la Famiglia, come nel brano El Hombre Yamamay che fa da colonna sonora portante del cortometraggio del regista Terry Gilliam, The Wholy Family.

In televisione ha partecipato, in qualità di attrice, alle serie televisive Don Matteo 5, La Squadra 7, La Nuova Squadra-Spaccanapoli e La Nuova Squadra-Spaccanapoli 2, Gomorra 4, Il Commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzofalcone 2, Mare Fuori 2.

Ha fondato, nel 2004, la cooperativa di ricerca teatrale Mattatoio Teatro, con la quale ha partecipato a numerosi festival, dando vita alla creazione di altrettanti spettacoli teatrali.

Nel 2005 Si laurea in filosofia e storia con indirizzo psicologico con il massimo dei voti e da molti anni si occupa di pedagogia e ricerca teatrale.

Ha collaborato, dal 2004 al 2012, con l’associazione di teatro di ricerca e pedagogia teatrale Laboratorio365, con sede a Gubbio (PG) in veste di attrice, pedagoga e organizzatrice.

Ha partecipato, inoltre, al primo campus estivo per attori, Schiera, alla Cittadella di Alessandria, diretto da Gabriele Vacis, in veste di collaboratrice pedagogica.

Nel 2013 è nel cast dello show radiofonico di Radio Shamal, Cà nisciune è Fessbuk, condotto da Carlo Di Gennaro e Giuseppe Colucci.

Sempre nel 2013 affianca il regista e attore Lello Serao come training attoriale in un percorso di formazione per giovani attori campani.

Nel 2014 è candidata nella cinquina “miglior attrici giovani” del Premio Landieri, premio teatrale di impegno civile.

Nel 2015 è tra i fondatori del movimento teatrale Crown Theater.

Nel 2016 dirige e interpreta Io e Te da Soli, suo riadattamento di Soli con tutti di Alexander Gelman.

E’ socia presso l’associazione di cinema e tv Amelia Film e Tv, come pedagoga teatrale.

Dal 2017 ad oggi è tra i docenti di pedagogia teatrale presso Il Pendolo, scuola di alta formazione teatrale e cinematografica di Caserta.

Nel 2018 il primo progetto teatrale di Crown Theater, Full ‘e Fools, debutta al Napoli Teatro Festival.

Nel 2020 si laurea in Educatore professionale socio-pedagogico a Napoli.

Nel 2022 dirige MuteAzioni spettacolo liberamente ispirato all’Antigone di Jean Anouilh. Tutt’ora collabora con alcune riviste e blog di satira.

Porta in giro da anni il suo laboratorio teatrale Teatro della Guarigione.