Lavoratori – Abili, ENDAS per l’inclusione sociale

di Pasquale Lucchese

“LAVORATORI – ABILI” è il nome del nuovo progetto di Endas, Ente del Terzo Settore da sempre all’avanguardia nel mondo del sociale e dello sport. L’intervento si svilupperà seguendo un duplice obiettivo: l’inclusione sociale attraverso l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e non autosufficienti; e l’orientamento al volontariato giovanile.

I dati parlano chiaro e disegnano uno scenario preoccupante ma anche stimolante. La Campania è difatti, da un lato, la regione più giovane d’Italia e tra le cinque più popolate; ma è anche tra le aree con il tasso di occupazione più basso. Numeri ancor più allarmanti, se consideriamo le fasce giovanili della popolazione, e che lasciano facilmentente intendere quanto sia ancor più complesso trovare lavoro per chi ha una disabilità. La mission di Endas prende vita dall’analisi di questi elementi e dalla necessità di mettere il proprio Know-How a sostegno delle Istituzioni. Il progetto si avvarrà infatti della collaborazione di altre strutture che operano nel settore associazionistico e degli enti pubblici.

“LAVORATORI – ABILI” seguirà due direttrici, coinvolgendo realtà della provincia di Napoli (Pozzuoli, Bacoli, Torre del Greco, Portici e Mugnano) e di Caserta (Santa Maria Capua Vetere, San Tammaro e Aversa). Il progetto si muoverà su molteplici fronti e attraverso 5 linee di attività in stretta sinergia tra loro: azioni volte a migliorare la fruibilità dei luoghi (riqualificazione ed accessibilità di alcuni siti campani); open days utili a valutare il grado di efficienza e fruibilità dei luoghi scelti; individuazione e formazione dei disabili, mediante un percorso di consapevolezza delle attitudini individuali; assegnazione di borse lavoro per agevolare il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto di lavoro; promozione ed orientamento al volontariato per avvicinare i giovani al terzo settore, vero motore della nostra società.

Al fine di dare ai ragazzi la possibilità di scoprire, conoscere e approfondire le proprie attitudini, saranno tre i settori professionali considerati: settore turistico – culturale presso, tra gli altri, il Palazzo Reale di Napoli, il Museo di Capodimonte, le reggie di Portici, Caserta e Carditello; settore sportivo (associazioni sportive che si occupano di arti marziali, tiro con l’arco, corsa, nuoto e scuole di danza) e settore ristorativo (pasticcerie, bar, ristoranti).

Da prassi consolidata, per i progetti di Endas, anche “LAVORATORI – ABILI” vivrà più fasi, coprendo 15 mesi. Dopo la fase di promozione, ci saranno le diverse attività che si concluderanno con un evento finale che farà il punto sui risultati raggiunti.

Riqualificazione dei nostri beni culturali, ingresso nel mondo del lavoro, valorizzazione di una cultura sportiva e del volontariato, queste le priorità su cui l’Ente di Promozione Endas punta per supportare i nostri giovani disabili e dare il suo contributo alla piaga della disoccupazione.