Legali Juventus: sentenza piena di errori, annullare il – 15. Cori razzisti, la Juve vince il ricorso: CURVA APERTA CONTRO IL NAPOLI

ROMA – “Ritengo che l’operato della Procura federale sia stato corretto. Mi sento quindi di affermare che le argomentazioni di controparte non colgano il punto, ritengo di confermare l’ipotesi accusatoria e quindi sono per il respingimento del ricorso“. Così Ugo Taucer, Procuratore generale dello sport, durante l’udienza a sezioni unite al Collegio di garanzia presso il Coni sul -15 inflitto alla Juventus dalla Corte d’appello federale lo scorso 20 gennaio per il caso plusvalenze. “Ma con un’eccezione: rispetto all’articolo 4 sotto il profilo della motivazione temo che effettivamente nel profilo di colpa, nella sanzione in punti alla squadra, vi sia una carenza da valutare in un nuovo giudizio della Corte d’appello federale”, ha concluso Taucer.

Giovedì arriverà il verdetto del Collegio di garanzia. Non arriverà, quindi, oggi il dispositivo del Collegio di garanzia presso il Coni sulla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus lo scorso 20 gennaio dalla Corte d’appello federale, in merito al caso plusvalenze. I giudici guidati dalla presidente Gabriella Palmieri Sandulli hanno concluso la Camera di consiglio di oggi, iniziata alla fine del dibattimento nel Salone d’Onore di Palazzo H a Roma, aggiornando a domani la riunione per decidere sul ricorso del club bianconero: il Collegio ha comunque 5 giorni di tempo per emettere il dispositivo.

LEGALI JUVE: “SENTENZA PIENA DI ERRORI, ANNULLARE -15”

“Quella sui -15 è una sentenza sbagliata e piena di errori, per cui chiediamo l’annullamento della penalizzazione senza rinvio”. Queste le parole, nel corso dell’Udienza a sezioni unite del Collegio di Garanzia, dell’avvocato della Juventus, Maurizio Bellacosa, affiancato dai legali Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, Davide Sangiorgio, Nicola Apa e Flavia Tortorella, che assistono anche i dirigenti indagati oltre al club nel ricorso contro la penalizzazione inflitta dalla Corte d’appello federale lo scorso 20 gennaio in merito al caso plusvalenze.

“I nostri non sono cavilli ma motivi di ricorso basilari, ecco perché chiediamo un giudizio sereno e rigoroso, in punta di diritto, partendo dalla premessa della vicenda processuale: la Juventus per il caso plusvalenze è già stata prosciolta in un duplice giudizio di merito, con sentenza definitiva nel maggio 2022”, ha aggiunto il legale che poi argomentato: “Cosa è cambiato? Sono arrivate le 14mila pagine degli atti di Torino (relativi all’inchiesta Prisma, ndr). Ma davvero negli atti di Torino c’è qualcosa che fornisca prova dei valori gonfiati? No, c’è solo un contesto generico, nulla che potesse sovvertire il proscioglimento di maggio 2022”. Quanto alle plusvalenze, la conclusione: “Si parla di alterazione del risultato sportivo, ma le plusvalenze non fanno guadagnare un vantaggio sul campo”. E ancora: “La vostra decisione- ha terminato il legale del club bianconero- farà scuola e sarà una sentenza pilota”.

CORI RAZZISTI, JUVE VINCE RICORSO: CURVA APERTA CONTRO IL NAPOLI

In attesa della sentenza sul caso plusvalenze, la Juventus ha vinto il ricorso per la squalifica della curva Sud dell’Allianz Stadium per una gara. Dunque domenica sera contro il Napoli il settore sarà regolarmente occupato dai tifosi bianconeri.

Il provvedimento del giudice sportivo, in un primo momento sospeso, era arrivato a seguito degli insulti razzisti provenienti dal settore dei tifosi bianconeri all’indirizzo di Lukaku, nell’ultima partita di Coppa Italia contro l’Inter. La Juve aveva infatti sottolineato il proprio impegno nell’individuare i responsabili dei cori, aiutando così le autorità.

