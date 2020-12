Napoli, una farmacia mobile e tamponi gratuiti per intensificare la lotta al Covid-19

A partire dalla prossima settimana verranno resi noti i luoghi di svolgimento del servizio. Nel frattempo per informazioni e prenotazioni sarà possibile rivolgersi al numero 081 551 0648.

Oltre all’istituzione di un’unità mobile, l’Ordine dei Farmacisti di Napoli si è reso protagonista di un’altra lodevole iniziativa dal titolo “Un tampone per tutti”, puntando a raggiungere tutte le piazze dell‘area metropolitana di Napoli. L’Ordine è infatti in procinto di pubblicare un calendario con le sedi in cui saranno effettuati i tamponi gratuiti. Le prenotazioni, in questo caso, potranno avvenire attraverso le farmacie del posto o tramite gli enti assistenziali che operano sul territorio. Ad appoggiare tale iniziativa ci penserà anche FederFarma Napoli.

In merito alla istituzione della “Farmacia Mobile” il Dott. Vincenzo Santagada, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, ha dichiarato: “Dopo l’iniziativa ‘Un farmaco per tutti’ ci apprestiamo a realizzare questa nuova iniziativa. Abbiamo appena firmato un protocollo d’intesa che ci consente di dare un ulteriore forte contributo al territorio e al sistema sanitario. Saranno effettuati tamponi rapidi antigenici nel pieno rispetto delle modalità operative riportate nel protocollo d’intesa”.

Crescono così le iniziative di supporto alla lotta contro il virus. Nel corso di questa pandemia sono state molte le aziende, le istituzioni e i singoli cittadini che hanno contribuito a supportare gli operatori sanitari nella cura dei malati affetti dal Coronavirus e a limitare la diffusione dei contagi. Perché si sa, dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello del mondo.