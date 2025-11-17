Stand Up Opera al Teatro Nuovo Napoli

La Redazione
Stand Up Opera
Protagonista il talentuoso basso/baritono Luca De Lorenzo, accompagnato dal pianista Fabrizio Romano, in un viaggio esilarante e intenso tra musica classica e comicità moderna.
🎶Lo spettacolo coinvolgente e fuori dagli schemi, esplora le sfide e le contraddizioni del cantante lirico oggi, tra aneddoti divertenti e virtuosismi musicali, svelando la vera anima del repertorio operistico e il fascino dell’opera anche a confronto con la trivialità del web.
Venerdì 21 novembre ore 21:00 al Teatro Nuovo Napoli
“…e ridiamo in tutte le sfumature che la natura ilare di ciascuno di noi ci consente.” – Simona Frasca, Il manifesto
https://teatronuovonapoli.vivaticket.it/it/event/standup-opera/281960