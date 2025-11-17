Breaking
Search
martedì, Nov 18, 2025 Il Domenicale News

Stand Up Opera al Teatro Nuovo Napoli

By on Arte e Cultura Musica
Condividi su

Visite: 435

La Redazione

Stand Up Opera

Protagonista il talentuoso basso/baritono Luca De Lorenzo, accompagnato dal pianista Fabrizio Romano, in un viaggio esilarante e intenso tra musica classica e comicità moderna.

🎶Lo spettacolo coinvolgente e fuori dagli schemi, esplora le sfide e le contraddizioni del cantante lirico oggi, tra aneddoti divertenti e virtuosismi musicali, svelando la vera anima del repertorio operistico e il fascino dell’opera anche a confronto con la trivialità del web.

Venerdì 21 novembre ore 21:00 al Teatro Nuovo Napoli

“…e ridiamo in tutte le sfumature che la natura ilare di ciascuno di noi ci consente.” – Simona Frasca, Il manifesto

https://teatronuovonapoli.vivaticket.it/it/event/standup-opera/281960

Il "Domenicale News" fondato e diretto da Pasquale D'Anna nel 2011, nasce dall'idea e dai bisogni di un gruppo di persone che attraverso il giornale e l'Associazione culturale Kasauri, editrice dello stesso, concretizzano la voglia e l'aspirazione di un desiderio di informazione libera, indipendente e generalista. Resta immutata la volontà di rivolgerci ad un pubblico che dalle idee è incuriosito perchè "Il Domenicale" è soprattutto frutto di una idea.

Related Stories