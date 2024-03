Termina “LAVORATORI ABILI” il progetto di ENDAS per l’inserimento lavorativo

Condividi su

di Pasquale Lucchese

Dopo quindici mesi di iniziative connesse giunge al termine “LAVORATORI ABILI”, il progetto di Endas per l’inclusione sociale attraverso l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e non autosufficienti. Ente di promozione sociale e sportiva, Endas continua a mantenere viva l’attenzione sul binomio disabilità-occupazione, proseguendo un percorso iniziato da diversi anni.

Il progetto si è snodato lungo diverse direttrici: dall’organizzazione di open days e corsi di formazione, all’assegnazione di borse di studio, fino alla realizzazione di momenti di interazione tra i ragazzi e le diverse realtà sociali e lavorative. Il tutto senza dimenticare l’obiettivo di promuovere e orientare i giovani al mondo del volontariato.

Dopo aver scelto tra tre diversi ambiti lavorativi, quello turistico/culturale, quello sportivo e quello ristorativo, i ragazzi tra i 18 e i 24 anni hanno avuto l’occasione di partecipare a corsi formativi, finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro. Come ultimo atto di “LAVORATORI ABILI”, progetto che ha visto la partecipazione di diverse realtà comunali delle province di Napoli e Caserta, sono stati individuati sei ragazzi a cui è stata conferita una borsa lavoro per una di collaborazione part-time della durata di tre mesi.