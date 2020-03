UniSOB, didattica a distanza e lauree in teleconferenza: ma quando?

Condividi su

La redazione

Mentre in tutta Italia scuole e Università si attivano con la didattica a distanza, l” Università Suor Orsola Benincasa si rivela (nonostante le migliaia di euro spese per le tasse universitarie in tre anni) un capolavoro di approssimazione.

Lunedì 9 marzo, nello specifico, un messaggio nella sua area personale avvisava mia figlia che venerdì 13, alle 14,30, si sarebbe laureata in teleconferenza.

Poi, più il nulla.

Dopo numerosi messaggi inviati ai vari indirizzi elettronici, e al Rettore Lucio d’Alessandro, uno dei professori le comunica che è tutto rimandato alla settimana successiva: da allora ne sono passate altre due.

A tutt’oggi, ancora tutto tace.

Davanti ad un’emergenza mondiale, le esigenze personali passano in secondo, terzo, quarto piano. Siamo d’accordo. Ma che nessuno, in smart working o come cavolo gli pare, si degni di comunicare alcunché, mi sembra vergognoso.

A questi ragazzi, cui il destino ha negato la gioia più grande, a conclusione del percorso universitario, l’ateneo napoletano sta dando una lezione molto più cinica e amara: i sacrifici che stanno facendo oggi, rinunciando generosamente al presente, non sono ripagati neanche dalla presenza virtuale di chi avrebbe dovuto prepararli al futuro.

Noi genitori, che proviamo a rincuorarli e rassicurarli, non sappiamo più quali scuse accampare per giustificare una simile lacunosa ed inspiegabile latitanza.

Non vogliamo fare feste di laurea: stia tranquillo il Governatore De Luca; vorremmo però, almeno, poter assistere, anche seduti sul divano, alla proclamazione.

Guardare quelle tre tesi, stampate da tempo, giacere sulla scrivania, fa male. Il vestito nuovo da indossare per l’occasione, i confetti e le bomboniere da distribuire per condividere la gioia con parenti e amici, sono un contorno che potrà essere tranquillamente consumato in seguito, quando si potrà.

Ma, per definizione, il contorno è tale se c’è una portata principale: l’Unisob si sta dimostrando, come si dice a Napoli, un piatto senza sostanza, e che non vale il conto da ristorante stellato.