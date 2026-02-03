Violenza sulle donne, da Protocollo Napoli rete multidisciplinare Soccorso Rosa

Condividi su

“Il progetto Soccorso Rosa nasce per rispondere alle gravi criticità che, nella prassi giudiziaria, ostacolano la piena tutela delle donne vittime di violenza e dei minori coinvolti come vittime di violenza assistita, nonostante l’esistenza di un articolato quadro normativo nazionale e internazionale (Convenzione di Istanbul, Cedaw, Codice rosso e normativa a tutela dei minori)“.

Lo ha spiegato Elvira Reale, componente del comitato scientifico di Protocollo Napoli, che ha presentato e lanciato il progetto nel corso del webinar conclusivo della campagna, organizzata con il supporto dell’agenzia Dire, contro l’uso della Pas/alienazione parentale nei tribunali che si è snodata attraverso iniziative lungo tutto il 2025.

Con questo progetto il comitato scientifico di Protocollo Napoli – di cui fanno parte anche Caterina Arcidiacono, Antonella Bozzaotra, Gabriella Ferrari Bravo ed Ester Ricciardelli – intende “proseguire l’azione di contrasto delle frequenti forme di vittimizzazione secondaria e istituzionale, derivanti da interpretazioni distorte delle norme, dall’utilizzo di prassi valutative non conformi ai diritti umani e dalla persistente negazione della violenza nei procedimenti civili e minorili che si attua ricorrendo principalmente al costrutto dell’alienazione parentale contro cui si è svolta la nostra campagna nel corso del 2025”.

Soccorso Rosa, spiegano, “si configura come una rete multidisciplinare, indipendente e super partes, finalizzata a fornire supporto qualificato ai team di difesa delle donne nei procedimenti civili e penali, attraverso pareri giuridici e psicologici, orientamento strategico e sostegno tecnico nell’applicazione delle convenzioni internazionali. La rete ha l’obiettivo di mettere in connessione associazioni, avvocati, psicologi esperti in trauma da violenza e consulenti in diritto internazionale, operando in modo coordinato e integrato. Essa intende fornire pareri qualificati, supporto tecnico agli avvocati, orientamento nelle scelte giudiziarie e si propone di intervenire per segnalare prassi scorrette, costrutti ascientifici e violazioni dei diritti umani agli ordini professionali, alle istituzioni e agli organismi competenti. Obiettivo centrale del progetto è garantire l’effettiva applicazione delle leggi e delle convenzioni vigenti, promuovere una cultura giuridica rispettosa dei diritti e tutelare la salute e la sicurezza delle donne e dei bambini, prevenendo abusi istituzionali e forme di persecuzione giudiziaria, in particolare, provenienti da partner e ex-partner, nella fase post-separativa della relazione”.

“Infine, attraverso attività di monitoraggio, segnalazione e sensibilizzazione istituzionale e culturale, il progetto – concludono le componenti del comitato scientifico di Protocollo Napoli – mira a rafforzare l’effettività delle tutele, proteggere il superiore interesse del minore e consolidare una cultura giuridica conforme ai diritti fondamentali delle donne e dei bambini”.

Agenzia DIRE – 27/01/2026 – «www.dire.it»