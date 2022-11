Giovedì 17 novembre ore 17.30 al Palazzo Reale di Napoli, 1983 di Gianluca Spera: il “contesto” di un mistero lungo quarant’anni, in un romanzo liberamente ispirato al caso Emanuela Orlandi

Condividi su

La redazione

Dall’ 11 novembre 2022, arriva in tutte le librerie italiane, il romanzo 1983. Il mistero della ragazza scomparsa e la congiura degli impostori di Gianluca Spera, edito da Colonnese nella collana di narrativa “Contemporanea” (pagg. 448, euro 22,00). Una storia scandita da un ritmo forsennato, in cui delitti e congiure si susseguono per proteggere un segreto inconfessabile e imbarazzante: un segreto che resiste da quasi quarant’anni ed è sepolto chissà dove.

Roma, 22 giugno 1983 : nei pressi del Senato scompare la giovane cittadina vaticana Beatrice De Gregori. Dopo dieci giorni di vane ricerche, durante l’Angelus il Papa si rivolge ai presunti rapitori chiedendone la liberazione. Un appello che scatena le frenetiche attività di Cia, Stasi e Kgb. La guerra fredda non ammette esclusioni di colpi e anche il caso De Gregori può essere utile per mettere in difficoltà i nemici. Nell’ombra tramano personaggi misteriosi e spietati – il Buon Samaritano, la Colomba Bianca, Wolff, la Gola Profonda – tra i quali provano faticosamente ad aprirsi un varco verso la verità l’agente Maggio, il giornalista Cavaliere, il giudice Panatta.

Liberamente ispirato alla vicenda di Emanuela Orlandi , tra fake-news e false bandiere, ricatti e sedicenti sequestratori, salme riesumate e ossa ritrovate, mitomani e improbabili confessioni, questo romanzo riscostruisce sapientemente il “contesto” storico-politico di un periodo complesso e di grandi trasformazioni, incrociando alcune delle vicende più controverse della storia italiana e internazionale, dal caso Moro all’attentato al Papa.

Gianluca Spera (1978), avvocato e giornalista pubblicista, si

definisce napoletano «per affinità ed elezione» e scrittore «per vocazione e istinto di conservazione». Dopo il racconto Nel ventre del potere nell’antologia a cura di Angelo Petrella Rosso perfetto-Nero perfetto (2014) ha pubblicato con Ad Est dell’Equatore i romanzi Delitto di una notte di mezza estate (2016) e Il massacro di San Silvestro (2018), e ha vinto il premio Emily Dickinson 2018 col racconto Un atto dovuto. Cura il blog Mr. Hopes Stories e scrive per Atlantico Quotidiano.