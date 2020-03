Casoria: intervento di sanificazione straordinaria a cura della Asl Napoli 2 Nord

Condividi su

In seguito all’ emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19, per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini, l’Asl Napoli 2 Nord- Distretto di Casoria ha programmato per oggi, 18 marzo 2020, a partire dalle ore 22, un intervento straordinario di pulizia, igienizzazione e sanificazione delle strade cittadine, in collaborazione con la società Casoria Ambiente spa. Tale intervento, che si affianca alle operazioni di sanificazione già poste in essere dall’Amministrazione comunale e da Casoria Ambiente, verrà effettuato con appositi prodotti che garantiranno un’efficace azione di prevenzione e riduzione del rischio ambientale. L’Amministrazione comunale sarà presente durante le attività che copriranno tutto il territorio della città di Casoria. La cittadinanza è invitata a chiudere finestre e balconi, evitare l’esposizione all’aperto di indumenti ed alimenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, evitare di sostare all’esterno in modo da prevenire contatti accidentali con la soluzione nebulizzata durante l’esecuzione dell’intervento.