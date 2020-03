Passatempo (al Sud): giorni pieni di libri, arte, musica e allegria ai tempi del Corona virus

Condividi su

In questi giorni così complicati il mondo della scuola, della cultura, dell’intrattenimento e del sociale della nostra Regione e in tutta Italia si è mobilitato in maniera egregia per trasformare le proprie attività in qualcosa di fruibile anche restando a casa.

Le iniziative in rete sono tantissime e di grande interesse, ogni ora ne arrivano di nuove.

È per questo che la Regione Campania, con il contributo di Scabec, ha voluto attivare sul proprio sito istituzionale questa sezione, una sorta di “catalogo” di siti, blog, link, pagine social e tutto quanto può essere utile ai genitori, ai nonni e ai ragazzi, per orientarsi e per raggiungere facilmente ciò che si cerca.

La attività scelte sono per una fascia di età che va dai 4 ai 15 anni.

Mano a mano che arriveranno altre segnalazioni le aggiungeremo.

Chi vuole partecipare con la propria proposta o con i propri progetti in rete può inviarci la segnalazione e le informazioni alla mail passatempoalsud@gmail.com, specificando in quale sezione vuole essere inserito.

#restiamoacasa #andratuttobene #iostoacasa