Domani il ritorno sulle scene dei Foja. Il primo concerto post Covid -19 a Napoli, in full band

Si svolgerà Mercoledi 01 Luglio 2020 il ritorno sulle scene del gruppo folk rock FOJA.

Il primo concerto post Covid-19 a Napoli, in full band, sarà quello del gruppo napoletano il quale inaugurerà la nuova edizione del prestigioso Napoli Teatro Festival Italia 2020 programmato all’aperto e in sicurezza.



Miracoli&Rivoluzioni è un nuovo spettacolo e avrà due anime che, in due atti, attingeranno dal canzoniere edito e inedito dei Foja indagando su tematiche legate alla sfera sentimentale e a questioni esistenziali e sociali, miscelando tradizione e modernità.

La band suonerà il suo energico folk-rock impreziosendolo con illuminazione architetturale, a cura di Gianluca Sacco, e momenti di performance aerea a cura dell’artista Viola Russo/FUNA.