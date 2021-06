Fiera della cultura a Casoria: ideata e realizzata dal giornalista Giuseppe de Silva

Condividi su

La redazione

Oggi prende il via la kermesse organizzata dal giornalista professionista Giuseppe de Silva dal titolo “La Fiera della Cultura”.

La rassegna culturale, con il patrocinio morale del Comune di Casoria, dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e del Corecom Regione Campania, vedrà la presentazione di libri di narrativa e saggistica, volti ad aprire dibattiti su svariati temi sociali. Ci saranno anche “le panchine della memoria” realizzate dall’artista napoletano di fama nazionale Luigi Cali’ che ne realizzerà tre, una per Maradona dal titolo: “legame di sangue” una rossa, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e una gialla per ricordare le vittime della criminalità con una frase di Peppino Impastato.

Il primo appuntamento per la “La Fiera della Cultura” è previsto per questa sera alle ore 18.00 presso la villa comunale di Casoria, sita in via Pio XII. Il libro che verrà presentato per l’occasione è il recente lavoro del giornalista Giuseppe de Silva sull’amato campione del calcio: Diego Armando Mardona. Deceduto il 25 novembre del 2020, Maradona ha sicuramente lasciato un vuoto incolmabile tra quanti lo hanno ammirato e amato. Il libro del Direttore Giuseppe De Silva – dal titolo “Ciente carezze e Mille vase” porterà il tifoso in un viaggio di ricordi, di aneddoti inediti e di poesie per il “Pibe de oro” che non lasceranno indifferenti.

Prenderanno parte all’evento il Sindaco di Casoria l’Avv. Raffaele Bene, il Dott. Mimmo Falco presidente del Corecom Campania, il Dott. Ottavio Lucarelli Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, La giornalista di WeeklyMagazine Rosa Maria Testa, il Giornalista di Radio Marte Peppe Varriale e l’Avvocato Vincenzo Emilio per il Club Napoli Tribunale.

Gli altri appuntamenti- tutti alle ore 18 – per la Fiera della cultura sono previsti per il giorno 1 luglio 2021 con la presentazione del libro della dott.ssa Angela Cascella dal titolo “Finché c’è Scuola c’è Speranza”, edizioni l’Erudita. Sempre edito da L’Erudita, il libro dell’ Ingegnere Paolo di Petta dal titolo I-Dentity Gen sarà presentato il giorno 8 luglio per dare spunto al dibattito su periferie giovani e sicurezza. La kermesse si chiuderà con il 12 luglio con un dibattito sul centro storico innescato dagli scritti dello storico locale Giuseppe Clarino che focalizzano l’attenzione sull’antico nucleo abitativo di Casoria.