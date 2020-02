Guardie, ladri e pecorino!

Condividi su

Torna il Ciclo di Incontri Mensili di UN TOTO’ AL GIORNO per una seconda Stagione, – da Novembre 2019 a Giugno 2020 dalle 18 alle 20 – promossi dal Blog “Un Totò al Giorno” di Giuseppe Cozzolino, in sinergia con la LIBRERIA MONDADORI RIONE ALTO (Via Onofrio Fragnito 64) di Fabio Rocco, per rievocare le più celebri pellicole interpretate dal Principe della Risata. Un’occasione più unica che rara per rivedere celebri Sketch ed ascoltare Aneddoti, Dietro le Quinte, Testimonianze di celebri addetti ai lavori (critici, attori, registi) sulle strepitose performance di Antonio De Curtis in arte Totò.

Il quarto appuntamento si terrà Giovedì 13 Febbraio alle 18 e sarà dedicato a GUARDIE E LADRI (1951), struggente titolo considerato fra gli apripista della Commedia all’Italiana, diretto da Mario Monicelli e Steno, e ricordato anche da numerosissimi fan per il duetto di Totò con il grande Aldo Fabrizi. Nel Cast fa anche una delle sue prime apparizioni un giovanissimo ma già talentuoso CARLO DELLE PIANE, su cui si focalizzerà gran parte dell’Evento grazie alla rievocazione della sua figura di uomo ed interprete attraverso la cantante ANNA CRISPINO, moglie del defunto artista, e MIMMO PICARDI, attore e regista dello spettacolo teatrale “Anna e Carlo”, omaggio a Delle Piane e al sodalizio fra i due.

Numeroso anche il Cast di Contorno dell’Evento, ideato e moderato come sempre da Giuseppe Cozzolino: Dal collezionista e scrittore Domenico Livigni e la rubrica “Memorie di Totò” con un focus sulla celebre pellicola di Steno e Monicelli, al ricordo di Delle Piane a cura dell’artista e interprete totoista Umberto Del Prete fino alle performance dell’Attore Francesco Mariconda (che leggerà le poesie “A Vita” di Totò).

A chiusura come sempre dell’Incontro lo Spazio “Brindisi con Totò”, incentrato sulle passioni enogastronomiche del Principe, a cura di Alessandra Quarta.

Con un saluto finale dell’attore e totoista Gianfranco Ponte.

————-

Dove : Libreria Mondadori Rione Alto (Via Onofrio Fragnito 64 – Napoli)

Quando : Giovedì 16 Gennaio (dalle 18 alle 20)

Info : MONDADORI RIONE ALTO – Tel.: 0815452957 – UN TOTO’ AL GIORNO – IL BLOG – Mail: untotoalgiorno@gmail.com

LE DATE DEGLI INCONTRI (dalle 18 alle 20)

Giovedì 14 Novembre – Giovedì 12 Dicembre – Giovedì 23 Gennaio – Giovedì 13 Febbraio – Giovedì 12 Marzo – Giovedì 16 Aprile – Giovedì 14 Maggio – Giovedì 11 Giugno.

FRA GLI OSPITI PREVISTI:

Elena Anticoli De Curtis (Scrittrice) – Valerio Caprara (Critico E Storico Del Cinema) – Domenico Livigni (Scrittore) – Ciro Borrelli (Scrittore) – Antonio Fiorillo (Attore) – Giulio Adinolfi (Attore) – Umberto Del Prete (Attore) – Corrado Taranto (Attore) – Mimmo Picardi (Attore) – Mimmo Picardi (Attore) – Anna Crispino (Cantante).

I FILM DI CUI SI PARLERA’

Totò contro i 4 – Risate di Gioia – Tototruffa 62 – Guardie e Ladri – 47 Morto che Parla – Fifa e Arena – Totò Peppino e i Fuorilegge – Totò Diabolicus ed altri ancora.