“InsiemeMaiSoli” l’iniziativa per aiutare chi è meno fortunato e non riesce più a mettere “il piatto a tavola”

di Maura Messina

Stiamo vivendo tutti l’emergenza dovuta al covid-19, ma ci sono fasce della popolazione che stanno soffrendo ancor di più le conseguenze economiche legate alle restrizioni in atto. Dalla bacheca facebook di Ivo Poggiani, Presidente della 3° Municipalità di Napoli, riportiamo l’appello:

DONARE, UN PICCOLO GESTO PER CHI È MENO FORTUNATO.

In questi giorni in cui osserviamo le strade della nostra città deserte e ci raccomandiamo perché ognuno riduca al minimo gli spostamenti, ciò che preoccupa maggiormente sono le fragilità e le marginalità sociali.

Come Presidenza della Terza Municipalità, in collaborazione con il Consorzio Core, stiamo provando ad organizzare una risposata solidale ovviamente senza mettere a rischio nessuno e rispettando le prescrizioni.

Per sostenere le tante persone che in questi giorni hanno difficoltà anche a mettere un piatto a tavola abbiamo costruito una rete di commercianti del territorio che possano preparare dei veri e propri pacchi che verranno consegnati alle famiglie in difficoltà tramite un buono.

Per finanziare questa rete di solidarietà abbiamo predisposto un Iban su cui è possibile effettuare donazioni che contribuiranno a moltiplicare i pacchi.

La quarantena pesa per tutti. Ma c’è chi è più in difficoltà e il rischio di chiuderci ognuno a casa propria è quello di aumentare esponenzialmente la solitudine e lo stato di abbandono di chi è in difficoltà.

Per questo come Municipalità stiamo facendo il possibile per non lasciare solo nessuno.

Causale: InsiemeMaiSoli

Intestatario iban: consorzio core

Iban: IT 02F 0501 8034 0000 0011 0625 93