La letteraria necessità di affidarsi all’eroe

di Giuseppe de Silva

Niente è perduto sia chiaro. Ma è questo il primo momento di vera difficoltà del Napoli in questa stagione. Fino ad ora, sia in Champions che soprattutto in campionato abbiamo stracciato tutti con una superiorità così evidente da fare venire a noia anche le vittorie troppo “semplici”, contro avversari lontani anni luce dalla nostra forza.