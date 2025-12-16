Mercoledì 17 dicembre alle 17 si inaugura a portici il ‘Mercatino’ di Natale in Reggia. Il primo appuntamento è con Riccardo Scamarcio nella Sala Cinese.

Condividi su

La Redazione

Entra nel vivo ‘Natale in Reggia 2025’, la rassegna natalizia che ogni anno anima la Reggia di Portici con un programma di eventi culturali, di arte, musica, spettacolo, laboratori e percorsi di gastronomia e artigianato. Una manifestazione organizzata dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con il Centro MUSA e patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli e dalla Città di Portici.

La nona edizione è stata inaugurata lo scorso 3 dicembre dallo spettacolo ‘Fisica/Mente’ scritto da Luciano Melchionna e Betta Cianchini, con la regia dello stesso Melchionna e l’interpretazione di Martina Galletta, messo in scena nel Galoppatoio Reale in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Dal 17 al 21 dicembre, all’interno delle storiche sale dell’edificio borbonico e nei giardini del suo orto botanico, sarà allestito il “Mercatino di Natale in Reggia”, che verrà inaugurato mercoledì 17 alle 17 alla presenza dell’attore Riccardo Scamarcio. Subito dopo, alle 17.30, nella Sala Cinese, Scamarcio terrà una conversazione con studenti e pubblico.

Sempre nella Sala Cinese, ma venerdì 19 dicembre, alle 19, si terrà la presentazione del volume ‘L’orologiaio di Brest’ alla presenza dell’autore Maurizio de Giovanni che dialogherà con studenti e pubblico.

Natale in Reggia ha un programma ricco di iniziative dedicate agli adulti e ai più piccini, che prevede spettacoli, animazione, visite guidate, visite teatralizzate, seminari e ‘pillole di scienza’ con il coinvolgimento di docenti e ricercatori del Dipartimento di Agraria. Inoltre, come da tradizione, il “Mercatino” ospita stand di prodotti tipici e artigianato nonché degustazioni di prodotti tradizionali.

Divenuto negli anni un appuntamento di riferimento per il territorio, ‘Natale in Reggia‘ si rivolge a cittadini, famiglie, studenti. Ogni anno sono particolarmente apprezzate le attività di tutte le sezioni di cui il programma si compone: ‘Scienze agrarie sotto l’albero’, ‘I grandi autori’, ‘Musei, mostre ed eventi‘ e il ‘Mercatino di Natale in Reggia’.

L’edizione 2025 prevede, tra i numerosi eventi, la presentazione della guida “Residenze Borboniche” a cura di Alessandro Manna (18 dicembre, Sala Cinese), la presentazione del libro “Solo se c’è amore” di Gianni Fiorellino (19 dicembre, Sala Cinese), la presentazione del libro “Di spalle a questo mondo” di Wanda Marasco (20 dicembre, Sala Cinese), la presentazione del libro “Il Giardino della Speranza” di Simone Schiavone (20 dicembre, Sala Cinese), la presentazione del fumetto sulla Reggia di Portici “Ti Porto a Napoli” (21 dicembre, Sala Cinese), la presentazione del libro “Giocattologia: storia e teoria critica del giocattolo e del giocare” di Vincenzo Capuano (21 dicembre, Sala Cinese).

Dal 18 al 21 dicembre la Sala Cinese accoglierà esibizioni musicali a cura dell’Orchestra Scarlatti Young, del Coro A.M.A. del Dipartimento di Agraria e della Napoli Guitar Orchestra.

Venerdì 19 dicembre, nella splendida cornice del Galoppatoio Reale si terrà lo spettacolo “70 – Un viaggio mirabolante negli anni della rivoluzione” con la regia di Ettore De Lorenzo promosso e organizzato dal Comune di Portici.

Dal 19 al 21 dicembre, laboratori creativi, attività di animazione, parate e spettacoli itineranti dedicati ai più piccoli saranno ospitate nelle sale interne e nell’Orto Botanico.

Dal 18 al 21 dicembre, nell’ambito di “Scienze Agrarie sotto l’albero” sono previste due giornate di orientamento per le scuole superiori e incontri tematici con l’Unione Astrofili Napoletani.

Per l’intera durata della manifestazione sarà operativo anche il Food Village nell’Orto Botanico, aperto fino alle ore 24, con degustazioni e proposte gastronomiche ispirate alla tradizione locale: tra gli espositori di quest’anno la birra Heineken, la pizza di Vincenzo Capuano, la pizza fritta di D’è Figliole, il Cuzzetiello di Shannara, Panini e Pasta di Raffinato’s, il Padellino di Acqua e Farina e i dolci di Poppella, Tizzano e 21 grammi.

L’accesso al Mercatino di Natale in Reggia è gratuito. Anche il parcheggio interno è a disposizione del pubblico e non prevede costi.

In occasione della manifestazione sarà pure possibile visitare l’Appartamento Reale, il Museo e la mostra temporanea “NOISIMI. Per un futuro senza ismi“, a cura di Michele Citro, acquistando biglietti a prezzo ridotto.

Per informazioni, per le prenotazioni gratuite e per consultare il programma dettagliato: www.nataleinreggia.it