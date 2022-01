Mertens non si tocca, la petizione de Gli Ultrámici

Condividi su

di Mirko Torre

Nemmeno il tempo di abituarsi all’idea che Lorenzo Insigne non farà più parte del Napoli dal prossimo giugno, che subito tra le varie testate rimbalzano notizie che vedrebbero Dries Mertens lontano da Napoli, a causa di una manovra della dirigenza azzurra tesa a calmierare il monte ingaggi.

Che siano vere o no, queste voci hanno scatenato nei tifosi azzurri un sentimento di rabbia, tanto da lanciare iniziative sul web per farsi sentire, ancora prima che tutto ciò accada.

In questo senso “Gli Ultrámici” con il Presidente Alberto Feola sono sempre stati in prima fila per quanto riguarda questo tipo di mozioni “popolari”, e sfruttando il loro grande bacino di utenza sul gruppo Facebook, anche in questa occasione si sono dati da fare senza lesinare energie . È stata lanciata quindi proprio da Gli Ultrámici una petizione su Change.org, con lo scopo di convincere la società a rinnovare il contratto di Mertens. La petizione conta già migliaia di firme che sono destinate ad aumentare ancora e ancora nei prossimi giorni, chissà che non possa davvero smuovere qualcosa nella testa e negli orientamenti della dirigenza azzurra.

Il calcio moderno ha perso il valore delle bandiere, e se Insigne ha scelto di andar via o in qualche modo è stato portato a scegliere questa direzione , Mertens ha giurato amore eterno a una città che lo ha adottato, donandogli un nuovo nome (Ciro) e soprattutto un figlio che sarà a tutti gli effetti napoletano. Allo stesso tempo il folletto belga a noi tifosi ha regalato ben 143 momenti di gioia da quando è a Napoli, uno più bello dell’altro…se questo non è già di per sé un motivo valido per rinnovare…

Invitiamo tutti i tifosi del Napoli a firmare la petizione che troverete cliccando sul link

Forza Napoli e Forza Ciro Mertens !