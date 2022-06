Ognuno ha il mare che si merita.

di Claudia Procentese

Ho visto le insegne vecchie e quelle nuove, ho visto i bagnanti ritardatari lasciare gli stabilimenti mentre il sole calava, ho visto i parcheggi auto sistemati con la pagliarella nel terreno di sabbia, ho visto qualche presunto posteggiatore abusivo (o forse era una guida indigena per turisti) con la pelle appicciata color rosso puparuolo infornato, ho visto strutture pittate alla moda, ho visto comitive di ragazzi, ho visto una donna con il pantaloncino trasparente per far vedere simsalabim il costume perizoma che non dovrebbe vedersi, ho visto pure una famigliola con pargoli e antico secchiello. Ho visto una delle più affascinanti, per storia e paesaggio, strisce di costa campane. O meglio ne ho percorso la strada di cemento. Perché io il mare non l’ho visto. In alcuni punti potevo sbirciare il colore blu tra un’inferriata e i paletti, ma in altri, in troppi, c’erano anche pareti bunker in muratura ad occludere la vista.