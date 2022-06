Rassegna culturale estiva al Social Break Point di San Sebastiano al Vesuvio

Condividi su

La redazione

Dal 23 giugno al 18 luglio si terrà la rassegna culturale estiva dal titolo “Chiamati a Corte. Veni, vidi, break”. Gli eventi avranno luogo nella sede del Social Break Point in Piazza Municipio n. 8 a San Sebastiano al Vesuvio (Na).

Il programma prevede concerti, spettacoli, presentazioni letterarie, ma anche momenti di orientamento al lavoro, con il PoliForum in collaborazione con il Progetto Policoro della Diocesi di Napoli.

Tra gli appuntamenti in rassegna segnaliamo i live musicali di Flo e Tommaso Primo e le seguenti presentazioni letterarie presenziate dagli autori:

il 24 giugno alle ore 19:00 – 4891 la speranza del viaggio – di Maura Messina

l’8 luglio alle ore 18:30 – Tre spritz per ammazzare un punkabbestia – di Giano Vander

il 12 luglio Tempesta madre di Gianni Solla

il 13 luglio alle ore 19:00 – Un volo per Sara – di Maurizio de Giovanni.

La presentazione della kermesse si è tenuta martedì 14 giugno alle ore 19.30.

Alla serata sono intervenuti: Giuseppe Panico, sindaco del Comune di San Sebastiano al Vesuvio; Giovanpaolo Gaudino, presidente del Consorzio Co.Re e della Cooperativa Bambù; Ida Mazzarella, coordinatrice degli incontri letterari della rassegna culturale, i ragazzi partecipanti al Concorso d’Idee e la giornalista Nunzia Marciano.

Il progetto, i cui enti responsabili sono le cooperative sociali La Rosa dei venti e Bambù, è finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e intende valorizzare il bene pubblico di una proprietà comunale: un luogo fisico che vuole diventare simbolo di “rottura sociale” rispetto alla cultura circostante, di cui i ragazzi, in particolare giovani tra i 18 e i 25 anni, possono esserne protagonisti. Inclusione sociale e crescita personale dei giovani saranno punti cardine delle attività proposte, per favorire occupabilità, attivazione, integrazione e politiche di innovazione sociale: in primis con le aule studio e di co-working, ma anche attraverso l’attivazione di uno sportello informa-giovani.