Tutto pronto per Sentieri Mediterranei 2021

Dopo la proficua collaborazione dell’estate del 2020, torna Sentieri Mediterranei, nello splendido borgo di Summonte e con la direzione Artistica de I Senzatempo e dell’instancabile Presidente Luciano Moscati.

Quattro tappe di musica, incontri, riflessioni e cultura in una delle più caratteristiche Piazze della nostra meravigliosa terra. Il momento storico è forse il più difficile che il nostro Paese abbia vissuto e niente meglio delle note che tutto travolgono e penetrano possono restituire ad una comunità che ha sofferto e soffre la speranza di un presente più sereno e di un futuro carico di aspettative e sogni.

Non bisogna mai lasciare che gli eventi prendano il sopravvento, al contrario occorre con lungimiranza creare, in sicurezza, occasioni di riflessione e di incontro affinché la gente possa riprendere con più forza in mano le redini della propria esistenza. La chiave di lettura di questa collaborazione tra il Comune di Summonte, nella figura del lungimirante Sindaco Pasquale Giuditta e l’Associazione I Senzatempo, è quella di immaginare percorsi a tappe, proiettati e caratterizzati da attenzione, qualità e visioni future, nulla è stato, è e sarà mai lasciato al caso o alla approssimazione.

La bellezza si insegna e richiede impegno da parte di chi si pone alla guida di una comunità. Valorizzare, educare, intrattenere, lasciando che un territorio cresca sempre. La cultura ed il turismo richiedono conoscenza ed amore.

Sentieri Mediterranei è uno splendido esempio di come si possa investire e di come arando un campo, le coscienze possano rafforzarsi ed evolvere.

Il primo appuntamento è quello del progetto jazz “ Musa”, Lauren Henderson meets Elio Coppola Trio, il 12 settembre alle ore 20.30. L’ingresso sarà consentito solo con green pass e sino ad esaurimento dei posti disponibili, nel pieno rispetto della normativa anti-covid vigente.

Di seguito l’intero programma della Rassegna.

Domenica, 12 settembre 2021 -ore 20,30

“MUSA”

La cantante statunitense LAUREN HENDERSON propone alcuni brani del suo nuovo album “MUSA” e diversi standard jazz.

LAUREN HENDERSON meets ELIO COPPOLA HAMMOND TRIO

con

LAUREN HENDERSON voce

ELIO COPPOLA batteria

ANTONIO CAPS hammond

MASSIMA BARRELLA chitarra

Venerdì, 17 settembre 2021 – ore 20,30

“DA PIAZZOLLA A MORRICONE, A GORNI KRAMER E TANTI ALTRI”

ORCHESTRA D’ARCHI INTERNAZIONALE DELLA CAMPANIA

LEONARDO QUADRINI direttore

RENZO RUGGIERI solista (bandoneon, fisarmonica)

Il concerto sarà preceduto dall’incontro degli artisti con il pubblico.

Conduce TONINO BERNARDELLI

Domenica, 19 settembre 2021 – con inizio ore 9,00

“RUOTE NELLA STORIA”

1° RADUNO NAZIONALE DI AUTO STORICHE

La manifestazione nasce da una sinergia tra le Associazioni “ACI STORICO” e Ass.ne “BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA” con le finalità di promozione turistica del territorio sotto l’aspetto culturale, architettonico ed enogastronomico.

In serata, intrattenimento musicale in Piazza Alessio De Vito – SUMMONTE AV

Domenica, 26 settembre 2021 – 0re 20,30

“ENTRONAUTA”

Presentazione del nuovissimo album di BUNGARO

Con

Bungaro – chitarra e voce

Antonio Fresa – pianoforte

Antonio De Luise – contrabbasso

Marco Pacassoni – vibrafono e marimba

Glauco Di Sabatino – batteria

Il concerto sarà preceduto dall’incontro di BUNGARO con il pubblico.

Conduce TONINO BERNARDELLI