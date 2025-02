Un caffè a Sanremo: Il Festival 2025 inizia oggi

Condividi su

di Giosuè Di Palo

Mentre l’inverno avvolge la Riviera dei Fiori, Sanremo si prepara a risplendere ancora una volta con il suo Festival, giunto all’edizione 2025. Le strade si animano, i fiori adornano ogni angolo, e l’Ariston si veste a festa, pronto ad accogliere artisti e spettatori in un abbraccio musicale senza tempo.

Il Cast: Tra Conferme e Sorprese Quest’anno, il direttore artistico Carlo Conti ha composto un mosaico musicale che promette di accontentare tutti i palati. Tra i nomi confermati spiccano Elodie, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Giorgia, artisti che hanno già calcato il palco dell’Ariston, pronti a sorprendere ancora una volta.

Non mancano le novità: la presenza di Brunori Sas aggiunge una nota cantautorale raffinata, mentre Gaia e Rose Villain portano freschezza e modernità. Inoltre, la partecipazione di Fedez e di Tony Effe nello stesso Festival promettono momenti di grande “intensità”. Oltre che di sano trash.

Le Serate: Un Viaggio tra Musica e Emozioni

Il Festival si articolerà in cinque serate, ognuna con una propria identità. La serata inaugurale vedrà la presentazione di tutte le canzoni in gara, con la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web chiamata a esprimere le prime valutazioni.

La seconda serata sarà impreziosita dalla presenza di co-conduttori come Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, con ospiti speciali come Damiano David e il cast del film “FolleMente”.

La serata delle cover, prevista per venerdì 14 febbraio, vedrà gli artisti reinterpretare brani celebri, accompagnati da ospiti d’eccezione. Carlo Conti sarà affiancato da Mahmood e Geppi Cucciari, promettendo una serata all’insegna della musica e del divertimento.

Dietro le Quinte: Voci e Indiscrezioni

Le voci di corridoio non mancano mai. Si mormora di una possibile partecipazione a sorpresa di Tiziano Ferro, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali. Inoltre, la presenza di co-conduttori come Alessia Marcuzzi e Geppi Cucciari aggiunge ulteriore pepe alle aspettative del pubblico.

Un Caffè Sospeso

Prima di concludere, lasciamo ai nostri lettori un “caffè sospeso” simbolico: nel prossimo appuntamento di “Un caffè a Sanremo” parleremo, finalmente, del registro tonale che sceglierà Carlo Conti per la prima serata, l’andamento in termini di conduzione e cifra stilistica e, naturalmente, di canzoni.