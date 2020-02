Valerio Caprara ed Ernesto Mahieux raccontano il ” caso Gomorra” al Laboratorio di Cinema & Scrittura “Sherlock Lab”

Condividi su

Lo Spettacolo Teatrale di Ivan Castiglione e Mario Gelardi, il Film di Garrone, la Serie prodotta da Sky ediretta, fra gli altri, da Stefano Sollima: il bestseller internazionale firmato da Roberto Saviano ha assunto le connotazioni di un vero e proprio media franchise.

Venerdì 21 Febbraio, alle 17.30, presso gli spazi della Libreria Mondadori di Vomero Rione Alto, si terrà il quarto appuntamento con il nuovo Laboratorio di Cinema e Scrittura “Sherlock Lab” in compagnia del critico VALERIO CAPRARA (“Il Mattino”, “Cinematografo Raiuno”), e dell’attore ERNESTO MAHIEUX (“L’Imbalsamatore”, “Gomorra Spettacolo Teatrale”) che analizzeranno le origini e gli sviluppi del Fenomeno Gomorra, attraverso video, focus critici e brani recitati dal vivo.

COS’E’ SHERLOCK LAB

Sherlock Lab” è un Laboratorio di Scrittura Mystery con elementi di Cinema e Fumetto, ideato da Giuseppe Cozzolino in onore del più celebre detective letterario, ideato da Sir Arthur Conan Doyle (e immortalato da oltre un secolo da cinema e televisione), e strutturato in otto Conferenze/Lezioni Mensili – da Novembre 2019 a Giugno 2020 – finalizzate a fornire imput e consigli pratici per la scrittura di racconti, soggetti e sceneggiature “in giallo”.

Le attività si svolgeranno presso gli Spazi della Libreria Mondadori Rione Alto di Napoli (Via Onofrio Fragnito 64).

Un progetto finalizzato a fondare una Community di Cultori del Genere, con momenti di piacevole interazione sui temi del Divertentismo Letterario e Multimediale.

Fra i Media Partners del Laboratorio : SHERLOCK MAGAZINE, Giornale del Giallo, e la Casa Editrice PROVIDENCE PRESS, specializzata in Mystery e Weird.

Info per partecipare: sherlocklab67@gmail.com

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

VENERDì 22 NOVEMBRE (h 17,30-19,30)

CHANDLER & HAMMETT: L’HARDBOILED AMERICANO TRA LETTERATURA E CINEMA (A cura di VALERIO CAPRARA, con la partecipazione di FRANCO JAVARONE)

VENERDì 20 DICEMBRE (h 17,30-19,30)

GIALLO E NERO SECONDO MAURIZIO DE GIOVANNI (A cura di MAURIZIO DE GIOVANNI)

VENERDì 24 GENNAIO (h 17,30-19,30)

DA “COLOMBO” A “TRUE DETECTIVE”: IL GIALLO NELLE SERIE TV (A cura di LUCA LIGUORI & ANTONIO CUOMO)

VENERDì 21 FEBBRAIO (h 17,30-19,30)

IL CASO “GOMORRA” (A cura di VALERIO CAPRARA, con la partecipazione di ERNESTO MAHIEUX)

VENERDì 20 MARZO (h 17,30-19,30)

L’UNIVERSO DELLA PAURA DA LOVECRAFT A STEPHEN KING (A cura di ANDREA GUGLIELMINO)

VENERDì 24 APRILE (h 17,30-19,30)

IL NEO-NOIR: DA “BLADE RUNNER” A “BATMAN” (A cura di GIUSEPPE COZZOLINO)

VENERDì 22 MAGGIO (h 17,30-19,30)

ARTHUR CONAN DOYLE: IL MEDICO CHE INVENTO’ LA “DETECTION” (A cura di REDAZIONE SHERLOCK LAB)

VENERDì 19 GIUGNO (h 17,30-19,30)

SHERLOCK HOLMES AL CINEMA E IN ALTRI MEDIA (A cura di REDAZIONE SHERLOCK LAB)

Con la partecipazione di:

VALERIO CAPRARA – Storico e Critico del Cinema (“Il Mattino”, “Cinematografo” su Raiuno).

MAURIZIO DE GIOVANNI – Scrittore e Sceneggiatore (“I Bastardi di Pizzofalcone”, “Il Commissario Ricciardi”).

FRANCO JAVARONE – Attore (“Giallo Napoletano”, “Così parlò Bellavista”, “La Voce della Luna”, “Morte di un Matematico Napoletano”).

ERNESTO MAHIEUX – Attore (“Guapparia”, “Maccheroni”, “L’Imbalsamatore”, “Nero Bifamiliare”, “Fortapasc”)

LUCA LIGUORI E ANTONIO CUOMO – Giornalisti e Scrittori (Redazione Movieplayer.it – Autori del Libro “100 Serie Tv in Pillole”).

ANDREA GUGLIELMINO – Scrittore e Sceneggiatore (Cinecittà News, Bugs Comics).

Ed Altri Ospiti A SORPRESA