La Scuola Superiore Meridionale di Napoli è un luogo dedicato all’alta formazione in cui i migliori studenti di tutto il mondo hanno il tempo, lo spazio e gli strumenti per contribuire all’avanzamento della conoscenza

Condividi su

La redazione

“al fine di rafforzare la partecipazione dell’Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l’adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale…

La scuola

La Scuola Superiore Meridionale è un Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale a Ordinamento Speciale. Fa parte del sistema nazionale delle Scuole Superiori con il compito di concorrere al generale progresso del sistema universitario e di promuovere la collaborazione con le altre Scuole e con le Università Italiane ed Internazionali. Vi si accede per concorso pubblico.

L’offerta della Scuola

Corso Ordinario Ogni anno la SSM bandisce un concorso aperto a studenti di tutto il mondo con meno di 21 anni, che si iscrivono alla laurea triennale e con meno di 25 anni, che si iscrivono alla laurea magistrale. Gli allievi seguono i loro corsi di laurea alla Federico II e in parallelo i corsi della SSM, devono sostenere gli esami entro il 30 settembre e mantenere una media di 27/30, senza mai conseguire voti inferiori a 24/30. Sono previsti vitto e alloggio gratuiti, l’esenzione dai contributi universitari e una borsa di studio annuale. Sono incentivate le esperienze di studio internazionali.

Dottorati di Ricerca

I dottorati della SSM puntano a costruire comunità scientifiche capaci di interagire con la migliore ricerca nazionale ed internazionale, anche grazie ai rapporti già esistenti con altre Università e Centri di ricerca di eccellenza.

Attività di Ricerca

Contribuiscono all’implementazione delle attività di ricerca della SSM i propri assegnisti di ricerca.

Le aree tematiche

Archeologia e Culture del mediterraneo antico. Ricerca storica, Conservazione, fruizione del patrimonio; Clinical and Translational Oncology; Cosmology, space science & space technology; Genomic and experimental medicine; Global history and governance; Law and organizational studies for people with disability; Mathematical and physical sciences for advanced materials and technologies; Modeling and engineering risk and complexity; Molecular sciences for earth and space; Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi .