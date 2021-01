Napoli vs Empoli – Cuoio & Cannaò

di Simona Cannaò

Empoli niente male come squadra, prima in classifica in Serie B.

Non fai in tempo a dimenticare quella strana cosa successa appena tre giorni fa a Udine, che ti ritrovi, a metà settimana, a guardare e commentare di nuovo il Napoli.

SECONDO TEMPO

Va in scena il secondo tempo del colossal “Il giro della capa di Lobotka in 80 giorni”.

Nota di colore, uno dei terzini dell’Empoli si chiama giustamente Terzic. Rischio i cuppetielli appriesso se faccio la battuta “A centrocampo Dionisi schiera Centrocampic e in attacco Attaccantic”???

Al minuto 51 Rrahmani non ha fatto ancora guai.

Dopo 2 minuti, Petagnista a terra in area. Cioè Petagna… Una cabina armadio a terra. Un fatto anomalo e straordinario.

Niente, no. Per l’arbitro Giua è fessaria ‘e cafè (come del resto per gran parte dei fischietti nostrani), il gioco prosegue sciolto e disinvolto.

Insigne dentro per Politano. Elmas che dopo appena 65 minuti si fa vivo difendendo un pallone come uno a dieta difende l’opzione pizza del sabato sera dagli attacchi del nutrizionista.

Napoli palleggia e non solo col pallone.

Tonnare orgiastiche varie in area e sto terzo gol non arriva.

Eh no, arriva invece, ma per l’Empoli.

Doppietta di Bajrami. Due sfaccetti di gol, non c’è che dire.

2-2

Insigne, rint a chitebbive, non ci sta il pubblico in curva! Che cacchio la lanci a fare la palla nella B???

Ah, è entrato Fabian Ruiz? Manco ci abbiamo fatto caso. Dentro pure Zielo.

Lozano tenta il colpaccio verso il secondo palo ma ovviamente annanz ‘a porta non ci sta nessuno.

Sugli sviluppi dell’ennesima tonnara orgiastica, Petagnista la mena in rete e ASSA FA ‘A DIO!

3-1 e prima di Petagna l’aveva toccata di testa pure Rrahmani. Roba da assoluzione immediata e indulgenza plenaria dopo i fatti di Udine.

Quanto manca? Non mi sento per nulla tranquilla, vista la prestazione dei toscani. Brividi di pipì in atto.

Minuto 83 e qualcosa: DACCI OGGI IL NOSTRO PALO QUOTIDIANO.

Autore: Fabian Ruiz.

Mannaggia i contropiedi! Altro che brividi di pipì, chest è angoscia proprio!

Llorente in campo. Una volta la libido era altissima ma mo… Manco la pace dei sensi, proprio la decomposizione di essi.

Quanne cazz fernesceeeeeeee???

E chi se lo aspettava di giocare contro il Bayern Empoli?

FINITA!

E pure il mio fegato implora pietà.

Mi ritiro per manifesta sfinitudine.

Quarti di finale e flebo.

Ma se po campà accussì???