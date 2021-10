Riprendono le vaccinazioni al Presidio ospedaliero S. Maria della Pietà a Casoria

Condividi su

I residenti nei comuni situati nel territorio della ASL Napoli 2 Nord potranno nuovamente vaccinarsi nelle strutture del presidio ospedaliero S.Maria della Pietà a Casoria. Il giorno sabato 16 Ottobre dalle ore 12.00 alle ore 16.00 nell’Ospedale dei Camillani si effettueranno vaccinazioni COVID – 19 OPEN DAY .

Nell’ordine si procederà con la terza dose per le persone che hanno già compiuto 60 anni e che abbiano fatto l’ultima dose di vaccino almeno da sei mesi;

I pazienti fragili;

gli operatori sanitari ( tutte le professioni sanitarie)

le persone dai 12 anni in poi che NON sono state ancora sottoposte alla vaccinazione.

Attenzione: la vaccinazione può essere erogata ai soli residenti dei comuni situati nel territorio della ASL Napoli 2 NORD

Il polo ospedaliero dei Camilliani già durante la prima ondata ha dato un grosso contributo nella lotta al covid, mettendo a disposizione posti letto per pazienti non gravi. Ora l’ospedale non è più covid center, ma offre comunque un importante supporto nella gestione dell’epidemia. Un modello di efficiente organizzazione con attese ridotte al minimo e una grande umanità da parte del personale impiegato per le vaccinazioni.