Venerdì 15 ottobre, Accendiamo la luce sull’Afghanistan – Incontro alla libreria IoCiSto in Piazza Masullo a Napoli

Condividi su

La redazione

Ripartono i dibattiti tematici di IoCiSto e questa volta è davvero per una buona causa. Accendiamo la luce sull’Afghanistan: un evento in piazza con cui la libreria e associazione di promozione sociale lancia una raccolta fondi-#iocistoperlafghanistan-per sostenere le attività di accoglienza dell’organizzazione indipendente Refugees Welcome.

Venerdì 15 ottobre alle ore 18 nella piazza antistante la libreria IoCiSto autorevoli ospiti si confronteranno sulla situazione attuale afghana, una tragedia umanitaria che, dopo venti anni non può più essere ignorata, specie dopo il ritiro delle grandi potenze e il ritorno dei Talebani a Kabul.

Interverranno: Sergio Zeuli, Magistrato presso il Supremo Tribunale Amministrativo in Tunisia e Vice-Coordinatore dell’Ufficio Italiano Giustizia a Kabul nel 2005,

Massimo Angrisano, coordinatore territoriale del gruppo Refugees Welcome di Napoli

In collegamento telefonico, Barbara Schiavulli corrispondente da Kabul e Direttrice del network radio Bullets.

Nel corso del dibattito sarà, poi, data voce alle testimonianze dirette di chi ha dovuto lasciare l’Afghanistan, trovando accoglienza nel nostro paese.

Moderano l’incontro: Federica Flocco, giornalista e scrittrice e Raffaele Trito, docente.

L’evento darà il via alla raccolta fondi per le attività pro rifugiati della onlus Refugees Welcome.

A seguire si svolgerà un’asta benefica con il musicista Fabrizio Fierro e ai migliori offerenti andranno opere e oggetti donati dai soci della libreria a sostegno della causa.

Saranno, inoltre, presenti in piazza, banchetti con i volontari di Refugees Welcome per le donazioni dirette. Si potrà, comunque, partecipare alla raccolta fondi anche attraverso bonifico bancario e beneficiare delle relative agevolazioni fiscali.

IoCiSto è una libreria indipendente e un’associazione culturale di promozione sociale nata nel 2014 per realizzare a Napoli la prima libreria gestita dai cittadini, “la libreria di tutti”, in risposta alla progressiva chiusura delle librerie sul territorio cittadino e alla mancanza di luoghi in cui promuovere la lettura e la cultura e, attraverso di esse, l’integrazione e l’aggregazione. Si basa sul lavoro volontario e sulle quote annuali dei soci che la sostengono.

Refugees Welcome Italia è una organizzazione indipendente che promuove la mobilitazione dei cittadini per favorire l’inclusione sociale di rifugiati, rifugiate e di giovani migranti arrivati in Italia, attraverso l’instaurazione di convivenze e relazioni di mentoring tra quest’ultimi e cittadini italiani. Un modello di accoglienza che, proprio perché basato sullo scambio, l’incontro e la conoscenza reciproca, può contribuire a combattere pregiudizi, discriminazioni e luoghi comuni.